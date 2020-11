Kamuviadal: vetélytársa akadt az álhírgyártó szocialista politikusnak

Megosztás Tweet



A kormány nem készült fel az iskolákban, az óvodákban, a bölcsődékben, valamint az egészségügyben dolgozók koronavírus miatti, most induló rendszeres országos tesztelésre – közölte az MSZP országgyűlési képviselője pénteken. A Fidesz szerint Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője szorosan a „kamuvideós” Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottsága elnökének nyomában halad a kamuzásban.

Bangóné Borbély Ildikó a pártja Facebook-oldalán közvetített online sajtótájékoztatón elmondta, a kormányhivatalok csak egy november 17-én kiküldött levélben kezdték el felmérni a polgármestereken keresztül, kik tudnának segíteni a 191 ezer ember szűrésében.

A képviselő szerint az influenza elleni oltáshoz hasonlóan a miniszterelnök megint úgy jelentett be egy intézkedést, hogy nem biztosították az ahhoz szükséges feltételeket.

Bangóné Borbély Ildikó elmondta azt is, a kormány most azoktól az önkormányzatoktól kér segítséget, amelyekkel szemben egy éve hadjáratot folytat. A harc helyett ideje lenne annak, hogy a kormány partnernek tekintse az önkormányzatokat – hangoztatta.

Az országos szűrés nem vonatkozik az iskolák technikai alkalmazottaira

Szóvá tette, hogy az országos szűrés nem vonatkozik az iskolák technikai alkalmazottaira és a digitális oktatásban résztvevő pedagógusokra, akik a diákok felzárkóztatása, érettségire történő felkészítése miatt bejárhatnak az iskolákba.

Értelmezése szerint a háziorvosoktól is elvárnák, hogy vegyenek részt a szűrésben, holott most is üres 522 praxis, ezért nem megengedhető, hogy fertőzésnek tegyék ki a háziorvosokat.

Elmondta, az egyik legjobb védekezés a teljes lakosság szűrése lenne. A kormány azonban hosszú hónapokig nem tett semmit, a fideszes képviselőknek ugyanis fontosabb volt nyáron „adriázni, jachtozni, balatonozni, az alaptörvény és a választási törvény módosítását előkészíteni”, mint felkészülni a járvány második hullámára – mondta.

Arra szólított fel, a kormány teremtse meg a biztonságos, akadálymentes és rendszeres szűrés feltételeit.

Fidesz: Bangóné szorosan a „kamuvideós” Korózs Lajos nyomában halad

A Fidesz szerint Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője szorosan a „kamuvideós” Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottsága elnökének nyomában halad a kamuzásban.

A Fidesz közleménye szerint

a baloldal nem áll le, és láthatóan továbbra sem segíteni, hanem gátolni akarja a védekezést

álhírekkel és „minden létező módon”.

„Ma éppen az induló gyorstesztelésekről hazudnak”, amely elsőként a szociális dolgozóknál, az egészségügyi dolgozóknál, jövő héttől a bölcsődékben, óvodákban, valamint az iskolákban kezdődik, és hatalmas logisztikai feladatot jelent – írták, köszönetet mondva az orvostanhallgatóknak és mindenkinek, aki részt vesz a védekezésben, valamint a tesztelésben.

Közölték, hogy egész Európában rendkívüli a járványhelyzet, napról napra több a beteg, és nő a nyomás a kórházakon. A párt ezért arra kéri a baloldalt, „ha már segíteni nem akar, legalább ne zavarja a védekezést.”