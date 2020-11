A baloldal továbbra is kitart a kamuvideós MSZP-s mellett

Elfogadhatatlan a világjárvány közepén, hogy a parlament népjóléti bizottságának elnöke, aki egészségügyi kérdésekkel is foglalkozik kamuvideót készít és a védekezés résztvevőit rágalmazza. Le kell mondania – mondta Gulyás Gergely az MSZP-s Korózs Lajos botrányáról. A miniszter azt is hozzátette: érthetetlen, hogy az ellenzék miért nem jelöl mást a bizottság élére. A baloldal viszont továbbra is kitart Korózs Lajos mellett – derült ki az M1 Híradójában.