Kedd éjféltől kötelező a maszkhasználat a közterületeken is – jelentette be Orbán Viktor a M1-nek adott exkluzív interjúban. Elmondta: most közelebb van a vakcina, mint tavasszal volt. Beszélt arról is, hogy a következő harminc nap után általános, nem csak a most leginkább szenvedő ágazatokat, hanem minden gazdasági ágazatot segítő újabb intézkedések várhatók.