KGFB díjak: Már látszik a drágulás

A hétfőn kezdődött, év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) kampány első napjaiban az ügyfelek 26 600 forint átlagdíjon kötötték meg új kötelező biztosításaikat, ez 7 százalékkal haladja meg a tavaly ilyenkori 24 800 forint díjszintet – közölte a Netisk.hu online biztosításközvetítő portál saját adatbázisára hivatkozva pénteken az MTI-vel.

A közleményben kiemelték, a legtöbb ügyfél idén is több kedvezményt is érvényesíteni tud, például az éves, egyösszegű díjfizetéssel, amelyet eddig az ügyfelek 92 százaléka választotta, szemben a tavalyi 87 százalékkal. A további megtakarítás érdekében ugyancsak jelentős többség választja az elektronikus díjfizetési formát, a csekket kérők aránya egy év alatt 23 százalékról 16 százalékra apadt.

Marschalek Péter, a Netrisk csoport kereskedelmi igazgatója a közleményben elmondta, az idén is népszerű az e-kommunikációs kedvezmény, amelynek fejében az ügyfél vállalja, hogy a biztosítóval történő kapcsolattartást nem postai úton, hanem elektronikusan végzi, emellett az idei kampány új népszerű eleme a téli-nyári gumik használata után járó kedvezmény, amelyet négy biztosító is nyújt, akár 12 százalékos kedvezményt is adva.

A biztosításközvetítő felhívja a figyelmet arra, hogy a díjemelkedés mértéke a különböző szegmensekben eltérő lehet. Egyes autósok akár 30 százalék feletti díjemelkedéssel is szembesülhetnek, míg mások enyhe díjcsökkenést tapasztalhatnak.

Néhány biztosító a jelenlegi tarifáiban már megkezdte a károkozói pótdíjak rendszerének átalakítását, ami további változásokat eredményez a bonyolult tarifarendszerekben. Emiatt is mindenképpen célszerű összehasonlítani, hogy melyik biztosító mit kínál a következő éves időszakra.

Az év végi kgfb-kampányban érintett autósoknak december elsejéig van lehetőségük arra, hogy eldöntsék, jelenlegi szerződésüket folytatják a jövő évben is, vagy új biztosításra váltanak. Ennek eldöntésében fontos szerepe van a meglévő biztosító által a következő évre megajánlott indexdíjnak, amit az érintetteknek november 11-ig kell megkapniuk – írja közleményében a Netrisk.hu.