Zsigerből elutasítja a baloldal a családokat védő intézkedéseket is

Párbeszéd: Kései, kártékony és kevés a kormányfő által bejelentett intézkedéscsomag

A Párbeszéd frakcióvezető-helyettese késeinek, kártékonynak és kevésnek nevezte a kormányfő által kedden bejelentett, a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedéseket.

Tordai Bence szerdai, online is közvetített budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, ezek a lépések kevesek ahhoz, hogy megállítsák a járvány robbanásszerű terjedését, hogy ne nőjön napi több százra a halálos áldozatok száma.

A politikus úgy fogalmazott: a kormányfő „hazug kiindulási pontokból, hazug hivatkozásokkal operált”, mert úgy tett, mintha Nyugat-Európában sokkal súlyosabb lenne a járvány, mint Magyarországon.

Ezzel szemben a valóság az, hogy az aktuális esetszámok alapján Európában Magyarországon a harmadik legrosszabbak a halálozási adatok – emelte ki. Ha így folytatódik, akkor – a mai halálozási adatok alapján – egy hét alatt többen fognak belehalni a járványba, mint az egész első hullám alatt összesen – mondta a képviselő.

Tordai Bence szavai szerint már augusztus végén lehetett tudni, hogy baj lesz és utoljára szeptember első hetében lehetett volna megfogni a járványt. „Onnantól kezdve ezt gyakorlatilag szabadjára engedték, és egészen mostanáig semmilyen érdemi intézkedést nem vezettek be” – bírálta a kormányt.

A „totojázás” és „töketlenkedés” eddig már több száz ember életébe került – szögezte le. Tordai Bence azt mondta, hogy az intézkedéscsomag kártékony is, mert van olyan eleme, amely nem, hogy javít, hanem egyenesen ront a helyzeten.

Az ingyenes parkolás bevezetése ugyanis hatalmas dugókat fog eredményezni, amelyek éppen azokban a hónapokban rontják a légszennyezettségi adatokat, amikor a szmog amúgy is veszélyezteti az emberek egészségét – hívta fel a figyelmet. Hozzátette, a szmog felerősíti a koronavírus-járványt és súlyosbítja annak tüneteit.

A lépést egyúttal „aljas politikai húzásnak” nevezte, amellyel bevételeket vonnak el a nem kormánypárti önkormányzatoktól. A politikus a sajtótájékoztatón felszólította a kabinetet, hogy építse újra a tesztelés, a kontaktkutatás és a karanténszabályok betartásának „összeomlott” rendszerét.

A középfokú oktatási intézményekben a kilencedik osztálytól felfelé, illetve a felsőoktatásban át kell állni a digitális tanrendre – jelentette ki. Orbán Viktornak fontosabba a focimeccsek megrendezése, mint az, hogy hány ember hal meg a koronavírus miatt – mondta a frakcióvezető-helyettes, aki érthetetlennek nevezte, hogy miért nem tették zártkapussá a sporteseményeket.

MSZP: A kormányé a járvány kezelésének felelőssége

A kormány felelősségét hangsúlyozta a koronavírus-járvány kezelésében szerdán az MSZP két társelnöke, akik szerint Orbán Viktor miniszterelnök keddi bejelentései nem fogják a vírus terjedését megállítani, a szocialisták szerint tömeges tesztelésre, százszázalékos táppénzre és új bérkiegészítésre van szükség.

Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke a pártja Facebook-oldalán közvetített online sajtótájékoztatón azt mondta, tombol a koronavírus-járvány az országban, és az kikerült a kormány ellenőrzése alól.

Közölte, szeptember közepe óta a járvány miatt bekövetkezett heti halálesetek száma a harmincszorosára, a kórházban ápoltak száma a tizenötszörösére, az egy hét alatt azonosított új fertőzöttek száma az ötszörösére nőtt, minden negyedik elvégzett teszt pozitív.

Az ellenzéki politikus szerint a Fidesz-kormány semmit sem tesz a fertőzés terjedése ellen, folytatja, amit eddig, urizál, jachton nyaral és gyors ütemben teszi magánvagyonná a közvagyont.

Tóth Bertalan Orbán Viktor kedd esti, a további korlátozásokról szóló bejelentését pótcselekvésként, lufiként jellemezte: „látszólag nagy, de belül üres”. Az ingyenes parkolástól nem lesz kevesebb halálos áldozat, az éjszakai kijárási korlátozás nem fékezi meg a nappal is pusztító járványt, a nagy pénzbüntetésektől pedig nem lesz jobb a munkanélkülieknek – magyarázta.

Az MSZP társelnöke szerint Orbán Viktornak azt kellett volna bejelentenie, hogy elkezdik a tömeges teszteléseket, hogy százszázalékos táppénzt kapnak azok, akik igazoltan megfertőződtek koronavírussal, hogy ne akarják elkerülni a karantént és ne akarjanak betegen is dolgozni.

Közölte, a kormányfőnek azt kellett volna bejelentenie, hogyan korlátozzák a tömeges kontaktusokat és érdemi energiát fektetnek a kontaktkutatásba.

Hozzátette: Orbán Viktornak új bérkiegészítséről, megnövelt összegű és idejű álláskeresési támogatásról kellett volna beszélnie.

Úgy fogalmazott: mindenért, ami ezután történik a Fidesz-kormány és Orbán Viktor a felelős, ugyanis a kormány rendelkezik azzal a felhatalmazással, pénzzel, emberekkel, amellyel a válságot kezelni lehet – hangsúlyozta.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP másik társelnöke arról beszélt, hogy a most bejelentett intézkedések nem húzzák ki az embereket, a cégeket, a gazdaságot és a társadalmat a bajból, amelyet a vírus, illetve az okozott, hogy a kormány késlekedett az intézkedésekkel.

Azt firtatta, kész vannak-e a digitális tananyagok, ha a vírus terjedése miatt esetleg újból digitális oktatásra kell átállni az általános iskolák felsőtagozatán, a középiskolákban és az egyetemeken.

Hozzátette: az EU az elmúlt időszakban több milliárd forintot biztosított Magyarországnak erre a célra. Biztosítani fogják a családoknak, a pedagógusoknak a digitális oktatáshoz szükséges eszközöket, az internetet? – kérdezte.

Karácsony: Százezer antigénteszt beszerzését indítja el a fővárosi önkormányzat

Intenzív tesztelési kapacitásbővítésbe kezd a fővárosi önkormányzat, százezer antigénteszt beszerzését indítják el napokon belül a koronavírus-járvány megfékezéséért – közölte a főpolgármester szerdán online sajtótájékoztatón.

Karácsony Gergely szerint erre azért van szükség, mert a PCR-tesztek eredményei lassan érkeznek meg, néhány szociális intézményben akár tíz napot is várni kell azokra, és így nem lehet hatékonyan védekezni.

A tesztelés során továbbra is az önkormányzati intézmények lakói és dolgozói a legfontosabbak, de a fővárosi önkormányzat 50 ezer tesztet oszt szét lakosságarányosan a kerületek között, hogy minden, különösen veszélyeztetett ágazatban dolgozónak, így a pedagógusoknak és oktatást segítő más munkavállalóknak is biztosítsák az önkéntes alapú szűrést – emelte ki.

Tudatta, hogy a pedagógusok teszteléséhez adománygyűjtést is indítanak, mert a fővárosi önkormányzat az elmúlt időszakban sok bevételtől esett el, így anyagi helyzete „drámai”. Az adománygyűjtésről a www.koronavirus.budapest.hu honlapon lehet tájékozódni.

Karácsony Gergely a kedden bejelentett kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban úgy vélekedett: az éjszakai kijárási korlátozás hozzájárulhat a járvány terjedésének fékezéséhez, az ingyenes parkolás viszont káoszt fog okozni, növeli a belvárosi forgalmat és tovább rontja a levegő minőségét, ami pedig segíti a járvány terjedését.

A közösségi közlekedés már szeptember óta nagyobb kapacitással működik, ezt a feladatot eddig is ellátták, és a továbbiakban is ezt teszik, annak ellenére is, hogy a jegybevételek csökkenése miatt, a kormányzati támogatás hiányában rendkívül rossz helyzetbe került a budapesti közösségi közlekedés finanszírozása – hangsúlyozta.

Kitért arra is: a járvány drámai mértékben terjed Magyarországon, napról napra negatív rekordok dőlnek meg. A főpolgármester azt mondta, remélte, hogy a kormány érdemi lépésekre szánja el magát, de szerinte azok elmaradtak.

Karácsony Gergely ezért arra kéri a kormányt, hogy fontolja meg a tömegrendezvények szigorúbb korlátozását, és tekintse partnernek a budapesti és vidéki önkormányzatokat a járvány elleni védekezésben.

Fidesz: A baloldal ne a védekezés akadályozásával legyen elfoglalva

A Fidesz elvárja a baloldaltól, hogy ne a koronavírus-járvány elleni védekezés akadályozásával legyen elfoglalva, hanem támogassa az Országgyűlésben a gyors kormányzati intézkedéseket lehetővé tevő rendkívüli helyzet meghosszabbítását.

A nagyobbik kormánypárt szerdán közleményében Tóth Bertalan és Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnökei, Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese és Karácsony Gergely főpolgármester nyilatkozatára reagált. A Fidesz azt írta: egész Európában tombol a járvány, Magyarországon is egyre több a fertőzött, a kórházi ellátást igénylő beteg és az elhunyt.

A párt elképesztőnek tartja, hogy a baloldal továbbra sem segít az országnak, hónapok óta és a mostani nehéz helyzetben is „kizárólag azzal vannak elfoglalva, hogy támadják a kormányt, a védekezést, az abban részt vevőket, kamuvideókat és álhíreket gyártanak, üres politikai akciókat folytatnak”.

Mindezt úgy teszik, hogy eddig is zsigerből elutasítottak minden, az egészségügyet, a gazdaságot és a családokat védő intézkedést – tették hozzá. A közlemény szerint ha a baloldalon múlt volna, már sokkal súlyosabb lenne a járványhelyzet, mert elleneztek minden járványügyi intézkedést, védelem nélkül hagyták volna a családokat és a magyar gazdaságot is.

A címlapfotó illusztráció.