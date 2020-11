ÉLŐ: Tisztelgés a hősi halált halt magyar hazafiak előtt

Megosztás Tweet



Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulója, a nemzeti gyásznap alkalmából tartott megemlékezést szerdán az Országgyűlés, amely megvitatta az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2019-es tevékenységét is.

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke a nemzeti gyásznapon megemlékezett arról, hogy 1956-ban a győztes forradalom reményének véget vetett a szovjet csapatok Magyarország ellen indított inváziója, november 4-én.

Hozzátette: Magyarország ugyan túlélte mindazt, amit 1956-ban elkövettek ellene, de nagy árat fizetett, országszerte legalább 2700-an haltak meg, közülük több mint 1900-an a fővárosban. A fegyveres megszállást a magyar történelem legvéresebb politikai megtorlása követte – mondta.

Közölte, „1956-os hőseink csorbítatlan igazságának és emlékezetünkből ki nem törölhető bátor áldozatvállalásának is köszönhetjük, hogy nemzetünk túlélte az újabb szovjet megszállást”.

Az Országgyűlés néma felállással adózott az 1965-os hősök áldozatvállalásának. Beszámoló az ombudsman 2019-es tevékenységéről

Ombudsman: a változások éve volt a tavalyi

Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa saját és helyettesei 2019-es tevékenységéről azt mondta, a változások éve volt a tavalyi az ombudsmani hivatalban: új biztost választott a parlament, új székhelyre költözött a hivatal és változott a hivatali dolgozók jogállása, illetménye is. Megjegyezte, a 2019-es beszámoló háromnegyed része Székely László hivatali elődje munkájának bemutatása.

Az ombudsman úgy értékelt, a beszámoló az őszinteség jegyében készült, tartalmazza a jót és a rosszat is, bemutatja az eredményeket és felhívja a figyelmet azokra a problémákra is, ahol a jövőben még csiszolni kell az állami, a közszolgáltatói működés egyes elemein.

Megfogalmazása szerint vizsgálataik, megállapításaik fókuszában a három legfontosabb elem az ember, az ember és az ember.

Ismertette: tavaly 2018-hoz képest 30 százalékkal csökkent a biztosnak véleményezésre elküldött jogszabály-tervezetek száma. Elmondta, ennek egyik oka, hogy a minisztériumok tavaly sem tettek maradéktalanul eleget jogszabály-véleményeztetési kötelezettségüknek.

Kozma Ákos beszámolt arról, hogy 2019-ben 57 jelentést adott ki, ezek közül 19 esetben kezdeményezett jogszabály-módosítást, például családtámogatási, gyermekjogi, végrehajtási vagy erdőgazdálkodási ügyekben.

Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Szólt arról, hogy egy tavalyi törvénymódosítással idén februártól az alapvető jogok biztosa átvette a Független Rendészeti Panasztestület feladatait. Közölte, a feladatok átvétele eredményes volt és határidőre megtörtént.

Az alapvető jogok biztosa kitért arra, 2019-ben 16 gyermekjogi jelentést közöltek, ez az összes jelentés egyharmada. A témakörök között említette a gyámhatósági ügyeket, az oktatást, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének tartós elmaradását, az otthongondozási díjat. Elmondta, tavaly átfogóan vizsgálták az édesanya és az újszülött együttes elhelyezésének gyakorlatát a kórházakban, illetve a koraszülött intenzív osztályok gyermek- és szülőbarát működését. Foglalkoztak a tartósan kórházban ápolt gyermekek oktatásának problémáival is – jegyezte meg.

Közölte, tavaly tíz fogvatartási helyszínen tartottak előre be nem jelentett ellenőrzést. Hozzátette: rossz bánásmód megszüntetése érdekében 86 intézkedést kezdeményeztek. Igazságügyi bizottság: igen a beszámolóra Vejkey Imre, az Országgyűlés igazságügyi bizottságának KDNP-s elnöke azt mondta, a beszámoló teljes mértékben megfelel a törvényben előírt követelményeknek, ezért a testület elfogadásra ajánlja azt.

Felidézte, hogy tavaly az alapvető jogok biztosának hivatalához 5693 ügy érkezett, ennek 80 százalékát, 4565 ügyet még az érkezés évében lezártak. Elmondta, tavaly az ellenőrzések fókuszában voltak a nők fogvatartási körülményei, az ombudsman szándékos bántalmazást nem tárt fel. Szószóló: a nemzetiségi bizottság támogatja a beszámoló elfogadását.

Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló a nemzetiségi bizottság véleményét tolmácsolva azt mondta, tartalmasnak és eredményesnek értékelték Szalayné Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes hivatala és a bizottság közötti együttműködést, és bíznak az eredményes és közös munka folytatásában. Támogatják a beszámoló elfogadását – jelezte.

Elmondta, míg 12 közösség esetében a klasszikus nemzetiségi jogokkal kapcsolatos beadványok születtek, addig a roma közösség esetében a szociális, a lakhatási és a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos ügyek domináltak. Hozzátette: a beszámolóból kiderül, hogy a beadványok többségében csak általánosságban, a konkrét eljárás kifogásolása nélkül utaltak a roma származásból adódó, hivatali ügyintés során tapasztalt hátrányokra. Fidesz: magas színvonalon látja el feladatát az ombudsman Kovács Zoltán (Fidesz) közölte, az alapvető jogok biztosa és helyettesei magas szakmai színvonalon, az alapvető jogok védelme iránt elkötelezetten látják el feladataikat. Emellett rendszeresen bővülő kapcsolatot ápolnak nemzetközi szervezetekkel, külföldi ombudsmanokkal - tette hozzá, előrebocsátva azt is, frakciója támogatja a beszámoló elfogadását.

A kiemelt vizsgálati területek között említette a leginkább veszélyeztetett gyermekek, a fogyatékossággal élők jogait és a gyermekek jogainak védelmét. Beszámolt arról, hogy Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes javaslatcsomagot készített a környezeti felelősségről, amelynek középpontjában az áll, hogy a gazdasági szereplők érdekeltté váljanak a környezeti károk megelőzésében, és tényleges anyagi felelősséget vállaljanak az okozott kárért.

A Jobbik megfontolásra javasolta a biztos megállapításait

Gyüre Csaba (Jobbik) sérelmezte, hogy a jogszabályi előterjesztések véleményezésére általában igen kevés ideje van az ombudsmani hivatalnak. Örömét fejezte ki ugyanakkor, hogy a biztos több jogalkotási javaslatot tett, ezek közül a kórházakban a betegek számára biztosítandó minimális térre tett javaslatát emelte ki.

Szólt a végrehajtói letiltás problémájáról, arról, hogy bár a szociális ellátások mentesek ez alól, a végrehajtók mégis elvonják azokat. Olyan törvénymódosítást sürgetett, amely ezt kizárja. A súlyosan légszennyező lignitet mielőbb ki kellene vonni a lakossági tüzelőanyagok közül - hívta fel a figyelmet egy másik, a hivatal által felvetett problémára.

Gyüre Csaba fontosnak tartja, hogy a gyermekotthoni intézmények ellenőrzése folyamatos, mert ahol az ombudsman vizsgálódott, ott általában súlyos hiányosságokat talált. Reményét fejezte ki, hogy a biztos javaslatait elfogadják a gyermekétkeztetésre szánt források növelésére. Az egészségügyi várólistákról is szólt, amelyek a biztos szerint is leszűkítik a betegek jogérvényesítési lehetőségét.

KDNP: fejlődik a hivatal nemzetközi szerepvállalása

Vejkey Imre (KDNP) arról beszélt, hogy dinamikusan fejlődik az ombudsman nemzetközi szerepvállalása, újabb és újabb megállapodások köttetnek kapcsolatfelvételre társhivatalokkal, tudományos intézményekkel. Felhívta a figyelmet, hogy tavaly nemcsak Magyarország ombusmanjának, hanem az európai ombudsmani intézet elnökségi tagjává is megválasztották Kozma Ákost.

Szólt arról is, hogy az alapvető jogok biztosa kiemelt figyelmet szentelt a kiszolgáltatottak jogainak védelmére. Tavaly több helyszíni szemlét tartott intézményekben, és készített jelentést. Fókuszban volt az egészségügy is – mutatott rá.

A KDNP támogatja a beszámoló elfogadását – hangsúlyozta.

MSZP: továbbviszik-e az eddigi jó gyakorlatokat?

Varga László (MSZP) szerint tisztázni kell, hogy az új ombudsman miként kívánja fenntartani a korábbi jó gyakorlatot egyes területeken. Példaként annak vizsgálatát hozta fel, amikor választási kampányok idején gyermekeket használnak kampányeszközként, sértve ezzel emberi méltóságukat.

Azt kérdezte: tervezik-e monitorozni a gyermekek részvételét a kampányokban, és ha igen, milyen eszközökkel. Javasol-e változtatásokat a biztos és tervez-e az Alkotmánybírósághoz fordulni amiatt, hogy a gyermekek jogai nem kellően biztosítottak kampányidőszakban? – firtatta.

Szerinte érdemes lenne megfontolni azt is, hogy a beadott képviselői kérdéseket közérdekű panaszként vizsgálja ki az ombudsmani hivatal.

Szólt a légtérzajról, a Liszt Ferenc repülőtér működésének káros hatásairól, amelyre az ombudsman is felhívta a figyelmet. A biztos szerint a kormány intézkedései nem elégségesek, a bírság mértéke nem jelent kellő visszatartó erőt.

DK: a dokumentum egyes területeken valós képet az az ország működéséről

Sebián-Petrovszki László (DK) a jelentést szakmailag nagyon átgondoltnak és részletesnek ítélte, ugyanakkor azt szorgalmazta, hogy az egyes beszámolókat a vizsgálatok után minél hamarabb tárgyalja a Ház. A dokumentum valós képet ad az ország működéséről egyes területeken – jelentette ki.

Ugyanakkor kritikákat is megfogalmazott. Szerinte minél hamarabb reagálnia kellene a panaszokra az ombudsmannak, jelenleg ugyanis gyakran csak akkor sikerül lezárni egy ügyet, amikor az élet már felülírta a kérdést. Példaként az gyöngyöspatai roma gyerekek iskolai szegregációjához kapcsolódó kártérítésekkel kapcsolatos ombudsmani vizsgálatot hozta fel.

Egyes vizsgálatokban szerinte a civilek vagy szakértők álláspontja nem kellő súllyal jelenik meg. Ide sorolta a hajléktalanok helyzetének vizsgálatát, amely mindig csak az intézmények felől közelíti a kérdést, hajléktalanokat még sosem kérdezett meg az ombudsman, holott civilek ezt már többször javasolták.

Szerinte az ombudsmannak jobban reagálnia kellene a mindennapokban felmerülő, egyes társadalmi csoportok jogait sértő helyzetekre is.

DK: a legelesettebbek nem jutnak el az ombudsmanhoz

Bősz Anett (DK) kijelentette: a beszámoló országjelentésként is felfogható, számos megállapítás az ellenzéki padsorokból is érkezhetett volna.

Hangot adott azon félelmének, hogy a legelesettebbek csoportjai nem jutnak el az ombudsmani hivatalhoz. Szólt a Helsinki Bizottság kifogásairól például a fogvatartottak jogérvényesítési lehetőségeit vagy az ombudsman megválasztásának módját érintően. Arra kérték a biztost, hogy kezdeményezze: a hivatal élére egy szabadabb pályázat és nagyobb szakmai vita keretében lehessen jelöltet delegálni. Él ezzel a jogosítvánnyal? – kérdezte. Arra is választ várt, milyen módon lépett fel a hivatal a rasszizmus ellen vagy a menekültek ügyében, illetve állást foglalt-e a külföldről finanszírozott szervezetekkel kapcsolatos törtvényről.

A címlapfotó illusztráció.