„Bárki megnézheti a krumpliszsákos Jakab Pétert” – Garázsvita

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára és Ujhelyi István, az MSZP egyetlen európai parlamenti képviselője vitázott egymással a Tranzit szervezésében.

A vita elején szóba kerültek a franciaországi, illetve ausztriai terrorcselekmények.

Ujhelyi István úgy vélekedett, hogy a szolidaritásnak nincs határa, de a befogadásnak van. A szocialista képviselő szerint ő ugyanúgy gondolkodik a biztonságról, mint a kormánypárti politikusok.

Dömötör Csaba megdöbbentőnek nevezte a történteket, ugyanakkor leszögezte: nem volt meglepő. Több millióan érkeztek Európába és a nemzetközi jelentések is egyértelművé tették, hogy vannak közöttük dzsihadisták is. Dömötör hangsúlyozta: Azok is tudnak radikalizálódni, akik Európában születtek, ezt mutatja a bécsi példa.

Dömötör Csaba

Ezzel szemben a baloldali politikusok tudatlannak nevezték azokat, akik a migráció veszélyeire hívták fel a figyelmet. Az államtitkár rámutatott:

Ujhelyiék megszavazták a kvótákat és azokat az intézkedéseket, melyek a migrációt segítették.

Ujhelyi Sebastian Kurz nyilatkozatával példálózva azt mondta: nem muszlim-keresztény ellentétről van szó. Szerinte ő és pártja minden olyan esetben támogatják a kormányt, ha a terror ellen kell fellépni.

Határzár

A déli határkerítés kapcsán Dömötör Csaba elmondta:

A határzár ügyében a baloldali pártok még tüntettek is.

A baloldal „régi-új főnöke”, Gyurcsány Ferenc is elment Röszkére, sőt Ujhelyi is úgy fogalmazott, hogy nemcsak átvitt értelemben lesz szükség a kerítésvágóra.

Az államtitkár szembesítette Ujhelyit azzal az állításával, amikor a szocialista politikus azt állította, hogy nincs migránskvóta, ehhez képest

Ujhelyi személyesen megszavazta azt az Európai Parlamentben.

A szocialista EP-képviselő azzal védekezett, hogy ez csupán egy javaslat volt és 2017-ben már nem úgy szavazott, hanem tartózkodott. A kerítésvágós hasonlatát azzal magyarázta, hogy annak idején a vasfüggönyt is ilyennel vágták szét.

Ujhelyi István 2019-ben aggasztónak nevezte, hogy bevándorlásellenes politikusok látogattak Budapestre, később pedig azt mondta a választóknak, hogy

szavazzanak az MSZP-Párbeszédre az EP-választáson, ha kerítésmentes Európát akarnak.

Ujhelyi István

A szocialista politikus ma már úgy vélekedik, hogy egy esetleges kormányváltás esetén már nem bontaná le a kerítést, mert az biztonságérzetet ad, ugyanakkor hozzátette: „lehet, hogy hamis biztonságérzetet”.

Saját 2019-ben elhangzott állítását kampányfogásnak nevezte.

A járványkezelés kapcsán Ujhelyi szerint az Unió nem vizsgázott jól. A képviselő ugyanakkor hangsúlyozta: az Európai Unió nem Brüsszelből, hanem a tagállamokból áll. Európát, az Európai Uniót bénultság jellemezte – fogalmazott. Az EP nagyon nehezen tudott működésbe lendülni, de például közlekedéspolitikában forradalmi újításokat vezettek be.

Az első esetek megjelenésekor az uniós járványügyi szolgálat alacsony kockázatúnak nevezte a fertőzést – emlékeztetett Dömötör Csaba. Ezzel szemben Magyarországon már január végén működött az operatív törzs. A lopakodó jogkörelvételre Magyarország nemet mond. A hazai intézményrendszert ért kritikákra reagálva az államtitkár elmondta: meg kell nézni azt, hogy az Európai Parlament hogyan ülésezett, pontosabban hogyan nem ülésezett, eközben pedig

a folyamatosan működő magyar parlamentről terjedtek álhírek,

amit Ujhelyiék szövetségesei terjesztettek.

Rendkívüli jogrend

Orbán Viktor rendkívüli bejelentésére Ujhelyi úgy reagált: teljesen egyetért az intézkedésekkel. Ugyanakkor a szocialista képviselő szerint nem sok hiányzott ahhoz, hogy az Orbán-kormány visszaéljen a tavaszi rendkívüli jogrenddel és szerinte a nemzetközi visszhang akadályozta ezt meg. Hozzátette: a magyar egészségügyi rendszer összeomlóban van.

A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára szerint a nemzetközi figyelem folyamatos volt még akkor is, amikor más országokban az intenzív osztályokon nem tudták ellátni a betegeket. A baloldal nem támogatta a parlamentben sem a kormány intézkedéseit.

Az ellenzék a legnehezebb időszakban terjesztett álhíreket.

Dömötör példaként említette, amikor Szabó Tímea azt állította, hogy Magyarországon a legrosszabb a halálozási arány a világon, de felhozta Korózs Lajos álmentős kamuvideóját is.

Ujhelyi szerint a kormány csak propagandát folytat, nem pedig kormányoz. A gazdasági válságkezelést „semminek” tartja. A szocialista képviselő úgy fogalmazott: órákig lehetne vitatkozni arról, hogy „mit baltázott el a kormány”. A Korózs-féle kamuvideóra, melyben a képviselő munkatársa is közreműködött, Ujhelyi úgy reagált: munkatársa csupán technikai segítséget nyújtott és nem volt hajlandó elismerni, hogy a videóban elhangzott állítások nem fedik a valóságot. Azzal védekezett, hogy nem ismerik a videóban szereplő Németh Athinát.

Az államtitkár szerint a

Korózs Lajos-féle álhírvideó árnyékából propagandázni, az elég meredek.

Dömötör emlékeztetett arra, hogy a baloldali kormány fizetőssé akarta tenni az egészségügyet a vizitdíjjal és ha most baloldali kormány lenne, akkor a koronavírus-járvány idején minden betegnek fizetnie kellene. A jelenlegi kormány 1000 milliárd forinttal költ többet az egészségügyre, mint a szocialista kormány.

Az államtitkár ismertette, hogy Ujhelyi a hiteltörlesztési moratóriumot, a bértámogatást, a munkahelyvédelmet, a családtámogatási rendszert és az otthonteremtést „semmizte le”, pedig

a szocialista otthonteremtési politikát egy szóban össze lehet foglalni: devizahitel.

Dömötör elmondta: Ujhelyi ellenzéki EP-képviselőkkel karöltve „mószerolja” Magyarországot. 2015-ben a szocialista képviselő a migránsok állítólagos bántalmazása kapcsán támadta hazánkat, később pedig azzal riogatott, hogy az ellenzéki képviselők nem mehetnek be középületekbe. Ehhez képest bárki megnézheti a „krumpliszsákos Jakab Pétert”.

