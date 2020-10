A Fidesz szerint a baloldal módszeresen nehezítette a nyugdíjasok életét

A nagyobbik kormánypárt az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében Korózs Lajosnak, az Országgyűlés népjóléti bizottsága szocialista elnökének nyilatkozatára reagált. Az ellenzéki politikus korábban, online sajtótájékoztatóján azt szorgalmazta, a kormányváltásra közös programmal készülő ellenzéki pártok tegyék lehetővé, hogy már a korhatár elérése előtt három évvel nyugdíjba lehessen vonulni, és nyugdíjkorrekciós programot is javasolt.

A Fidesz közleménye szerint a baloldalnak, amikor kormányon volt, egész más javaslatai és döntései voltak a nyugdíjasokkal kapcsolatban. Akkor éppen az idősek voltak a megszorítások első célpontjai.

„A baloldal elvett tőlük egyhavi nyugdíjat, hagyta elértéktelenedni a nyugdíjakat, háromszorosára emelte a gáz árát, duplájára az áram árát és az élelmiszerek áfáját, nyugdíjadót akartak bevezetni, még az orvosi ellátást is fizetőssé akarták tenni az időseknek, bevezették a vizitdíjat és a kórházi napidíjat” – sorolták.

A Fidesz-KDNP kormányzása óta „garantált az inflációkövető nyugdíjemelés, idén novemberben is megérkezik a nyugdíjkiegészítés, és januártól megkezdődik a 13. havi nyugdíj visszaépítése is. A nyugdíjasok megélhetését emellett rezsicsökkentéssel, rezsiutalvánnyal és nyugdíjprémiummal is segítettük az elmúlt években” – tették hozzá.

A címlapfotó illusztráció.