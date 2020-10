David Cornstein: Második otthonom Budapest!

Megosztás Tweet



David Cornstein többek között arról beszélt, hogy beleszeretett Magyarországba, amelyről az amerikaiak sajnos csak nagyon keveset tudnak, és az esetek többségében csak rossz híreket hallanak. Ezért küldetésének tekinti, hogy ezen változtasson.



„Büszke New Yorki-i amerikai vagyok! Minden New York-hoz köt: a családom, az életem. De mostantól van egy második otthonom is, ez pedig Budapest!” – ezt mondta az M1-nek adott exkluzív interjúban a hamarosan távozó amerikai nagykövet. A Ma este című műsorban elhangzott beszélgetést Bende Balázs, az M1 külpolitikai szakújságírója készítette.

A nagykövet úgy fogalmazott: amikor megérkezett, rosszabb nem is lehetett volna a két ország kapcsolata az Obama-kormány idején, de Donald Trump elnök és ő úgy érezték, ezen változtatni kell.

Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata ma jobb mint valaha,

és büszke arra, hogy ehhez ő is hozzá tudott tenni a munkájával. Életreszóló, nagyszerű élménynek nevezte az itt töltött időt. Kijelentette, számára az emberek teszik vonzóvá a városokat és Magyarországon vannak a legmelegszívübb, legvendégszeretőbb, legkedvesebb emberek, ezt élvezték a leginkább.

Azt mondta,

amilyen Magyarország megítélése volt az Egyesült Államokban és amilyen hazánk valójában, az két teljesen külön világ.

Ezt igyekezett is közvetíteni Amerika felé, de szerinte erre talán még jobb lehetősége lesz, ha hazatért.

„Annyi jó dolog történik itt, mégis olyan keveset hallani erről. Inkább elhallgatják a jó dolgokat, nem akarják másokkal ezeket tudatni” – mondta, illetve példaként említette, hogy azzal az amerikai hiedelemmel ellentétben, hogy Magyarország antiszemita ország, itt került megrendezésre a Maccabi játékok, amelyen nem történt atrocitás.

Érzelmekkel teli a nagykövet búcsúja, de – mint mondta – hazatér a hazájába, a családjához, amely kárpótolja.