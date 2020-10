Kirekesztő kommenteket kedvelhetett a közösségi oldalon Bíró László

Tovább tart Hadházy Ákos és a baloldali pártvezetők közötti vita. A független képviselő újabb részleteket árult el arról, hogy szerinte milyen korrupciós ügybe keveredett Bíró László, a borsodi időközi parlamenti választást vereséggel záró baloldali közös jelölt. Ahhoz is ragaszkodik Hadházy Ákos, hogy a baloldali pártoknak is jelezte, hogy baj van a jelölttel. A baloldali pártvezetők viszont ragaszkodnak ahhoz, hogy ők nem tudtak semmiről. Közben még utólag is újabb botrányos ügyek jelennek meg a sajtóban Bíró Lászlóról – hangzott el az M1 Híradójában.