Továbbra sem ismerik el a baloldali pártok, hogy tudtak volna az ellenzék szerencsi képviselőjelöltjéhez, Bíró Lászlóhoz köthető korrupciós bűncselekményről. Korábban Hadházy Ákos írt arról közösségi oldalán, hogy ő erről tájékoztatta az ellenzéki pártelnököket. Ők azonban ezt tagadják, és próbálnak elhatárolódni Hadházy Ákostól – hangzott el az M1 Híradójában.

Továbbra is tagadja a baloldal Hadházy Ákos vádjait. A független országgyűlési képviselő a szerencsi választás éjszakáján a Facebook-oldalán vallotta be: tudott a Bíró László összbaloldali képviselőjelölthöz köthető korrupciós bűncselekményről. Közölte, erről a koalíciós pártelnököket is tájékoztatta.

Hadházy Ákos az ATV-nek keddi nyilatkozatában kitartott korábbi állítása mellett. Azt is mondta,

szövetségesei vagy nem fogták fel mivel vádolható Bíró László, vagy nem néztek utána a részleteknek. Ő maga pedig inkább hallgatott róluk.

Az LMP társelnöke, Kanász-Nagy Máté a Kossuth Rádió reggeli műsorában – Karácsony Gergely főpolgármesterhez hasonlóan – igyekezett elhatárolódni Hadházy Ákostól.

„Én azt gondolom, hogy Hadházy Ákos előtt két út van. Az egyik az, hogy bocsánatot kér, és elismeri, hogy ez a fajta inszinuáció nem volt szerencsés, a másik út pedig az, hogyha valóban vannak bizonyítékai, papírjai, akkor azokat elő kell tárni, és bizonyítania kell az igazát” – mondta Kanász-Nagy.

Időközben a Magyar Nemzet úgy értesült, hogy

már megérkezett az ügyészségre az a bejelentés és tanulmányozzák,

amelyet korrupciós bűncselekmény bejelentése elmulasztásának gyanúja miatt tett egy magánszemély.

Úgy tűnik, Hadházy Ákos nem lesz olyan szerencsés, mint Bíró László, akinek rasszista és antiszemita kijelentései miatt hamar megbocsátott a baloldal, elsőként Gyurcsány Ferenc DK-elnök.

Karácsony Gergely pedig hetekig tartó hallgatásával segítette a jobbikos politikust, aki Budapestet Judapestnek nevezte.

Fürjes Balázs szerdán levélben kérte Karácsony Gergelyt, hogy kövesse meg a budapestieket, akiket megbántott azzal, hogy támogatta Bíró Lászlót.

A Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár az MTI-nek úgy fogalmazott,

a főpolgármester olyat tett, amit Budapest első embereként soha, senkinek nem lett volna szabad megtennie.

Fürjes Balázs szerint ezért nagyon sokan csalódtak Karácsony Gergelyben, és bocsánatkérést várnak tőle.

A címlapfotó illusztráció.