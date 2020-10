Menczer: Újabb momentumos bukta

Megosztás Tweet



Újabb momentumos bukta – ezzel a címmel tett fel a Facebookra egy rövid videót a külügyminisztérium államtitkára. A felvételen – az elmúlt napokban egy kiszivárgott videó miatt már botrányba keveredett – Donáth Anna momentumos EP-képviselő elismeri, hogy a magyar kormány „nem lépett át vörös vonalakat”, nem ment szembe az európai joggal. Azonban egy külföldi rendezvényen egy másik momentumos képviselő éppen azzal vádolja a kormányt, hogy vörös vonalakat lép át – hangzott el az M1 Híradójában.

A momentumos Cseh Katalin vörös vonalak átlépésével vádolja a magyar kormányt – Menczer Tamás a közösségi oldalán osztotta meg azt a videót, amelyen az EP-képviselő kijelentései elhangoznak. A felvételen Donáth Anna pedig elismeri, hogy ilyen nem történt. A külügyminisztérium államtitkára „Újabb momentumos bukta” felirattal tette közzé a videót.

A párt brüsszeli politikusai az elmúlt időszakban nem először keverednek kínos helyzetbe a kijelentéseik miatt.

Legutóbb Donáth Annáról szivárgott ki egy belső felvétel, amelyben elismeri, hogy nem akadályozták meg az álhírek terjesztését.

Április elején a CNN is felült annak az álhírnek, amit a baloldal terjesztett, hogy a védekezés érdekében bevezetett rendkívüli jogrend miatt diktatúra lesz Magyarországon, és még a parlament sem ülésezik. Az amerikai hírcsatorna sztárriportere Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert akarta megszorongatni. Terve azonban visszafelé sült el.

„Egy újabb álhírt terjeszt Magyarországról. Azt állítja, hogy a parlament fel van függesztve Magyarországon, ami nem igaz. A parlament ülésezik, ezen a héten például három napon is ülésezett ”– mondta akkor a külügyminiszter.

A hazai baloldal vezetői akkor folyamatosan aggódtak a demokráciáért a parlamentben, és azon kívül is. Nyíltan sosem ismerték el, hogy közük lenne az álhírek terjesztéséhez, köztük a Momentum sem.

A Hír TV birtokába jutott belső felvételből kiderült, Brüsszelben ezek a képviselők sokat dolgoztak azon, hogy álhírek terjedjenek Magyarországról.

Cseh Katalin, a Momentum EP-listavezetője és Donáth Anna Júlia, a párt alelnöke (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Donáth Anna szerint azzal, hogy mások mellett a Momentum is diktatúrát kezdett emlegetni, elterjesztették az álhírt Európában. Varga Judit igazságügyi miniszter a közösségi oldalán szólította fel Donáth Annát, hogy valótlan állításai miatt távozzon a közéletből.

Vera Jourová, az Európai Bizottság liberális alelnöke két hete mutatta be a testület jelentését, amelyből kiderült, hogy továbbra is politikai feltételekhez kötnék az uniós források kifizetését. Többen is arra utaltak, hogy

Magyarországot és Lengyelországot szeretnék a balliberálisok megrendszabályozni.

Donáth Anna neve ott is felmerült. A momentumos politikus szeptemberben még kikérte magának, hogy köze lenne a Magyarországot Brüsszelből érő politikai támadásokhoz egy Varga Judit igazságügyi miniszterrel közös vitafórumon.

Egy később nyilvánosságra került felvétel azonban leleplezte az EP-képviselőt.

Az M1-nek Deák Dániel politológus úgy nyilatkozott: nem valószínű, hogy a balliberális oldalon számonkérik majd Donáth Annát. Hozzátette, mostantól kezdve, ha Donáth Anna továbbra is bírálja Magyarországot, akkor a nyilvánosság már tudja, hogy milyen politikai indíttatásból teszi.

