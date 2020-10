Feljelentették Hadházyt és az ellenzéki pártelnököket az ügyészségen

Megosztás Tweet



Korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása gyanúja miatt tett feljelentést Tényi István az ügyészségen azután, hogy Hadházy Ákos volt LMP-s, jelenleg független országgyűlési képviselő a szerencsi választás éjszakáján Facebook-posztjában vallotta be, hogy konkrét tudomása volt arról, hogy a Bíró László összellenzéki képviselőjelölthöz köthető korrupciós bűncselekmény még a nyilvánosság által megismertnél is súlyosabb, és erről az ellenzéki pártelnököket is tájékoztatta – közli a pestisracok.hu.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint,

Hadházy és az ellenzéki pártelnökök (Fekete-Győr kivételével) hivatalos személyek, ezért a Btk. szerint korrupciós bűncselekmény észlelésekor feljelentési kötelezettségük van, így a hatósághoz kellett volna fordulniuk.

Hadházy Ákos beismerő Facebook-bejegyzésében azt írja, hogy a baloldal hatalomra kerülése érdekében gond nélkül szemet huny a baloldal viselt dolgai felett.

Hadházy bejegyzéséből kiderül az is, hogy ellenzéki pártvezetőkkel is megosztotta a korrupciós bűncselekményekről szerzett értesüléseit, így a feljelentési kötelezettség immár azokat a vezetőket is terhelte, akik közülük országgyűlési képviselők, tehát hivatalos személyek.

