Időközi választás: Karácsony szerint hiteles az antiszemita, rasszista Bíró László

Hiába az antiszemita és rasszista kijelentések, a baloldal továbbra is Bíró Lászlót támogatja a borsodi időközi választáson. Mint ismert, az ellenzéki képviselő-jelölt korábban judapestnek titulálta a fővárost, a romákat pedig Sztojkáknak nevezte, akiktől szerinte meg kell védeni Magyarországot. Bíró szombati kampányában személyesen vett részt a főpolgármester, Karácsony Gergely, aki azt mondta: mindezek ellenére hitelesnek tartja a jelöltet – közölte az M1 Híradója.



A Hír Tv Informátor című műsorában korábban többen is arról beszéltek, hogy a baloldal képviselő-jelöltje lelövéssel fenyegette meg őket, miután ők csupán az elmaradt bérükről érdeklődtek.

A céget azóta felszámolták, a dolgozók azóta sem jutottak hozzá a pénzükhöz. Bíró László néhány hete hazugságnak nevezte, hogy nem fizette ki korábbi varrodai alkalmazottait.

Az ügy kirobbanása óta kiderült, hogy Bíró László strómanok segítségével dönthette be a Hegyalja Mix Szociális Szövetkezetet. Pedig a volt cégvezető az államtól 50 millió forintos támogatást kapott munkahelyteremtésre. A Pesti Tv járt a szövetkezet felügyelőbizottsági tagjainak állítólagos lakhelyén. A helyszíneken fotókat is készítettek.

Közben Bíró László még alig egy nappal az időközi választás előtt is azzal kampányolt, hogy egyebek mellett tisztességes bért ígért a rá szavazóknak. Bíró Lászlót annak ellenére is támogatja a teljes baloldal, hogy a jobbikos politikus korábban több rasszista kijelentést is tett: Budapestet például „judapestnek” nevezte.

Budapest főpolgármestere szombaton mégis mellette kampányolt. A kormánypártok szerint azonban egy ilyen embernek nincs helye a magyar országgyűlésben.

Hollik István, a fidesz kommunikációs igazgatója kettős mércének nevezte, hogy míg korábban Gyöngyösi Márton jobbikos képviselőt elítélte a baloldal – zsidólistázási ötlete miatt –, most továbbra is támogatják Bíró Lászlót.

Az időközi választást a korábbi jobboldali politikus, Koncz Ferenc halála miatt írták ki. Bíró Lászlóval szemben a Fidesz-KDNP jelöltje Koncz Zsófia a vasárnapi választáson.