Orbán: 2022 végéig ismét öt százalék lesz a lakásépítési áfa

Megosztás Tweet



A kormányülésen egy új otthonteremtési program pilléreit is előterjesztették, amelynek részeként 2022. december 31-ig ismét ötszázalékos lesz a lakásépítések áfája – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Hír TV Magyarország élőben című műsorában.

Európát újra padlóra küldheti a koronavírus-járvány. Több országban is rekordszámú új fertőzöttet regisztráltak. Komoly dilemma előtt állnak ilyenkor a döntéshozók, hiszen egyszerre kell védeni a gazdaságot és az emberek egészségét – olvasható a Hír TV oldalán.

Tucatjával hoztunk döntéseket, ahogy az lenni szokott

– mondta el Orbán Viktor, majd a járványhelyzetre vonatkozó passzusok kapcsán megjegyezte, hogy azok meghozatalát az operatív törzs jelentése és javaslatai előzik meg.

A kórházi ágyak biztosítása a kulcskérdés

Most a kórházi ágyak biztosítása a kulcskérdés, hiszen arra készülünk, hogy legrosszabb esetben akár 200 ezer fertőzött is lehet, és közülük akár 16 ezren is kórházi ellátásra szorulhatnak, és 800–1000 lélegeztetőgépre is szükség lehet – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Majd beszélt arról is, hogy

a jelenlegi helyzet nem indokolja azt, hogy új kórházakat vonjanak be a járványügyi ellátásba, így nem kell műtéteket sem halasztani.

Az ápolók és orvosok vezényléséről elhangzott, hogy e téren vannak még tartalékok.

Ezt követően a műsorvezető azt a kérdést tette fel, hogy kell-e a mindennapokat érintő szigorításokra számítani. A kormányfő azt válaszolta, hogy nem, majd megjegyezte, hogy a kormány azt gondolja, hogy a Nemzeti konzultációban a lakosság kifejezte ebbéli szándékát, amely úgy hangzott, hogy az országnak működnie kell.

Orbán Viktor felidézte, hogy tavasszal sikerült jól védekeznünk, tapasztalatokat szereznünk, és ez bizalmat adott mind a kormány, mind a lakosság, mind pedig reményeink szerint a kórházban dolgozóknak is arra,

hogyha ismét összefogunk, akkor sikerülni fog úgy védekezni, hogy közben az ország is működőképes maradjon.

A kormányfő kitért arra, hogy a gazdaságvédelmi operatív törzs is több javaslatot fogalmazott meg a kormánynak, amelyről ugyancsak döntöttek ma. Ezek között szerepeltek adókönnyítések, gazdaságélénkítő lépések, míg Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter egy új otthonteremtési program pilléreit terjesztette elő, ebből az 5 százalékos áfát el is fogadták, így 2022. december 31-ig ismét 5 százalékos lesz a lakásépítések áfája – hangzott el.

Kiemelkedő a magyar orvosok munkája

Az orvosok háromlépcsős béremelése kapcsán a miniszterelnök megjegyezte, hogy ezt a döntést a járvány irányából közelítették meg, és arra a kérdésre kellett választ adniuk, hogy a pandémia idején indokolt-e ilyen arányú béremelést végrehajtani, és erre azt a választ adták, hogy mivel

az orvosokra most rendkívüli teher hárul, ezért ezt az emelést most kell meglépniük.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy az is a magyar orvosok munkájának volt köszönhető, hogy az első hullámban hazánk a 25 legjobban védekező ország között volt.

Folytatódik a párbeszéd

A lex CEU-t elmarasztaló ítéletről is szó esett. Ennek kapcsán a miniszterelnök elmondta, hogy nem kérdés, hogy az Európai Bíróság döntését végre fogják hajtani, habár néhány tisztázó kérdésre még választ kell kapniuk, így folytatódni fog a párbeszéd.

Soros György próbaperes felvetésére pedig úgy reagált, hogy állnak elébe, és a spekulánstól egyáltalán nem meglepő, hogy megtámadja külföldön a saját országát. A Magyarország elleni európai uniós támadásokról pedig kijelentette, hogy nem az a fontos, hogy mit mondanak, hanem az, hogy miért mondják. A céljuk az, hogy Brüsszelből a magyar baloldalt hatalomra segítsék – mutatott rá Orbán Viktor.