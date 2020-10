Lánczi: Olyan román pártvezetőt támogat Fekete-Győr András, aki korábban a magyar kisebbség ellen tett

A múlt hét végén lezajlott romániai helyhatósági választás után négy megyének is magyar vezetője lett. Ám a szép magyar sikerek sem feledtetik a Momentum akcióját, miként a tavalyi elnökválasztás kampányában, az idén is arra biztatták az erdélyi magyarokat, hogy szavazzanak román testvérpártjuk, a liberális USR Plus jelöltjeire.