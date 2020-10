Most az orvosi, korábban pedig több állami területen ugrottak meg a bérek

Soha nem látott béremelést kapnak az orvosok. A kormány elfogadta az orvosi kamara javaslatát – így nemcsak a fizetések nőnek jelentősen, de a hálapénzt is eltörlik. A szakmai szervezet úgy számol: egy rezidens 7-800 ezer forintos alapbérre számíthat a jövőben, az idősebb orvosok pedig akár 2 millió 400 ezer forintot is kereshetnek havonta. Január elsejétől indulhat az emelés első, nagyjából 65-70 százalékos része. Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt: a következő időszakban óriási terhelés alá kerülnek a kórházak. Kiemelte: összefogásra van szükség, és ez az a pillanat, amikor az orvosok bérében áttörő erejű javulást kell elérni. A javaslatot hétfőn nyújtják be a parlamentnek – közölte az M1 Híradója.