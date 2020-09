Bérleti kedvezménnyel segíti a vállalkozásokat a főváros

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre tekintettel kedvezményes bérleti és közterület-használati díjjal segítik Budapesten a turisztikai ágazat mikro- és kisvállalkozóit, valamint a taxisok is engedményt kapnak a drosztdíjból – döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok bérleti díjából adandó kedvezményt az árbevétel-csökkenés arányában határozzák meg. Ennek feltétele, hogy a bérlőnél augusztus végéhez képest érdemi elbocsátások ne legyenek.

A kedvezmény maximális mértéke 90 százalék. A fővárosi területeken a vendéglátóteraszok után fizetendő közterület-használati hozzájárulásból 2021. március 31-ig 90 százalékos kedvezményt adnak. A taxik drosztdíjaiból 70 százalék kedvezményt nyújtanak, úgy, hogy a csökkentést a jövő évi díjból vonják le.

A Fidesz–KDNP-frakció javaslatára a testület felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa következő ülésén kezdeményezzen rendeletmódosítást annak érdekében, hogy a taxisok az idén kapjanak felmentést a tíz évnél régebbi gépjárművük kötelező cseréje alól.

A Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes jegyezte előterjesztést a képviselők egyhangúlag támogatták.

A közgyűlés döntése előtti vitában Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője elmondta, a városvezetés azt követően nyújtotta be a koronavírus-járvány gazdasági hatásait elsőként kezelő javaslatát, hogy a kormánypártok egy 95 százalékban megegyező tartamú indítvánnyal álltak elő.

Hangsúlyozta, mérhetetlenül antidemokratikusnak tartják, hogy a városházi többség nem engedte napirendre venni a Fidesz-KDNP javaslatát. Láng Zsolt közölte, ettől függetlenül örülnek annak, hogy végre elérte a főváros ingerküszöbét a járvány következtében kialakult helyzet és most már ők is úgy érzik, illik valamit tenni a fővárosi idegenforgalmi és vendéglátó szektorban dolgozók érdekében.

Megjegyezte, a városvezetés kettős beszédét mutatja, hogy míg a legutóbbi rendkívüli közgyűlésen úgy foglaltak állást, a gazdaságvédelem kormányzati feladatkör, addig most arról győzködik a közvéleményt, hogy ők a segítségnyújtás „élharcosai”.

A Fidesz-KDNP frakcióvezetője szólt arról is, Budapestnek nem csak azokat a vállalkozásokat kellene megsegítenie, akik munkavállalóik 90 százalékát megtartották. A főváros ezen a területen is tökéletesen megvalósítja a kettős beszédet, ugyanis gyógyfürdőinek dolgozói körében csoportos létszámleépítést jelentett be – tette hozzá Láng Zsolt.

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes arra hívta fel a figyelmet, hogy a város már régóta helyiségbérleti kedvezményekkel segíti a turisztikai szektorban dolgozó vállalkozásokat.

Szólt arról is, a főváros elsődlegesen nem a vállalkozásokat, hanem közvetlenül a munkavállalókat kívánja segíteni, ezért határoztak meg 90 százalékban azt a határt, ameddig a segítségre pályázóknak meg kell tartaniuk alkalmazottaikat. Kiss Ambrus hozzátette, a főváros gyógyfürdőinél tervezett létszámleépítés nem éri el a 10 százalékot, és aktívan segítik az elbocsátott dolgozók elhelyezkedését.

Ughy Attila (Fidesz-KDNP)

elfogadhatatlannak nevezte, hogy a főváros négyoldalas hirdetési felületet kérjen az ingyenesen terjesztett sajtótermékek támogatásáért cserében.

Az elfogadott módosító indítvány egyik előterjesztője, Horváth Csaba (MSZP) erre válaszolva azt mondta, a szóban forgó javaslat a közterület-használati díj „természetben történő” megtérítését teszi lehetővé.

A Fővárosi Közgyűlés kifejezte egyetértését a Magyar Nemzeti Bank szeptember 29-én közzétett ötvenpontos javaslatcsomagjának a munkaerőpiacot érintő elemeivel, és ezért felhívja az intézményeit, hogy a Magyar Nemzeti Bank javaslatainak a kormányzati általi elfogadásától kezdődően legalább 2021. december 31-ig ne legyen csoportos létszámleépítést.

A Fővárosi Közgyűlés – 27 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett – jóváhagyta a hivatásturizmus fejlesztését célzó stratégiai együttműködési keretmegállapodás megkötését.

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány, a Magyar Kongresszusi Iroda Kft., valamint a fővárosi önkormányzat és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. között létrejövő együttműködés célja a főváros nemzetközi pozíciójának megőrzése és erősítése, továbbá minél több nemzetközi konferencia Budapestre vonzása.

Mint az elfogadott előterjesztésben olvasható, a fővárosban realizálódik az összes magyarországi hivatásturisztikai, ezen belül az üzleti rendezvények 73 százaléka. A konferenciavárosok ranglistáján 2019-ben Budapest a 20. helyet foglalta el a világ 400 rangos konferenciahelyszíne közül.