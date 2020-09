Kormánypártok: Álságos a borsodi ellenzéki jelölt kampánya

Megosztás Tweet



Álságos és arcátlan a Borsod megyei időközi választás közös baloldali jelöltjének kampánya – ezt mondják a kormánypártok. Szerintük Bíró László azzal kampányol, hogy nagyobb fizetést kellene adni az embereknek, miközben a saját cége dolgozóit kisemmizte. A Hír TV riportjában megszólaltak azok a varrónők, akiket – saját bevallásuk szerint – megfenyegetett a képviselőjelölt. Bíró László korábban azt közölte, hogy tiszta a lelkiismerete – derült ki az M1 Híradójából.

(Fotó: Bíró László Facebook-oldala)

Miskolcon 2012-ben a Jobbik egykori szélsőjobboldali szervezetének, a Szebb Jövőért Egyesületnek a tagjai végigmasíroztak az avasi lakótelepen.

A rendőrség 14 vonuló embert állított elő, a bíróság pedig két nap elzárásra ítélte őket közbiztonsági tevékenység jogellenes végzése miatt. Köztük volt Jakab Péter is, aki mostanra a balliberális oldal egyik leghangosabb szereplőjévé vált, és egyben Bíró László aktív támogatója.

Bíró László jelenleg a baloldal közös borsodi jelöltje, aki korábbi posztjaiban a cigányságot és a zsidó embereket becsmérelte.

Az októberi időközi országgyűlési képviselő-választáson induló jobbikos politikusról azonban nemcsak antiszemita és rasszista múltja derült ki nemrég, hanem az is, korábbi vállalkozását strómanoknak játszotta át, hogy ne kelljen bért fizetnie az alkalmazottainak.

A cég felügyelőbizottsági tagjainak állítólagos lakhelyén a Pesti TV stábja szinte lakhatatlan épületeket talált, pedig a Hegyalja Mix Szociális Szövetkezet korábban 50 millió forintos foglalkoztatási támogatást kapott az államtól.

A Hír TV Informátor című műsorának volt varrodai alkalmazottak korábban arról beszéltek: Bíró László többször nem fizette ki bérüket. Amikor egyikőjük ezt szóvá tette, a jobbikos politikus azt mondta: hozza a puskáját és menekülhetnek.

Bíró a közösségi oldalán úgy reagált, hogy neki tiszta a lelkiismerete,

nem tartotta vissza senkinek a bérét, és nem is fenyegetőzött. Jakab Péter pártelnök pedig pert helyezett kilátásba, mondván, az alkalmazottak sem arcukat, sem a hangjukat nem vállalták a riportban.

Egyikük a Hír TV kamerája előtt arcát is vállalva mesélt a most már balliberális képviselőjelöltről, és arról, mi történt akkor, amikor a fizetségüket kérték az elvégzett munka után.

„Álságos, hogy Bíró László, a baloldal jelöltje beszél a munkahelyekről, miközben a hírek szerint a saját dolgozóit semmizte ki és félemlítette meg”

– mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője.

„A Fidesz–KDNP ellenben mindig is a munkavállalók oldalán állt, a polgári kormány mindig is a munkahelyteremtés kormánya volt. A járvány alatt is az a célunk, hogy megvédjük a munkahelyeket és a családok életszínvonalát. Szemben a baloldallal, amely egyszer már tönkretette az országot, több százezer embert tett munkanélkülivé és kétszeresen adóztatta a munkásokat” – mondta Nacsa.

Nacsa Lőrinc megjegyezte: korábban épp a baloldal záratta be a szerencsi cukorgyárat, ami a körzetben több ezer embernek biztosított munkát és megélhetést.

A címlapfotó illusztráció.