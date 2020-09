A kormánypártok szerint álságos, hogy Bíró László beszél a munkahelyekről

Megosztás Tweet



A kormánypártok álságosnak tartják, hogy az a Bíró László beszél a munkahelyekről, aki a hírek szerint a saját dolgozóit megfélemlíti és kisemmizi – mondta Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt frakciószóvivője csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

Nacsa Lőrinc, a KDNP parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A kereszténydemokrata politikus szerint a szerencsi időközi választáson induló „baloldali” jelölt „pofátlan módon” azzal kampányol, hogy magasabb munkabért és jobb munkakörülményeket kellene biztosítani az embereknek. Az ellenzéki politikus szerdán is ebben a témában osztott meg egy„ álszent bejegyzést” a közösségi oldalán – tette hozzá.

Nacsa Lőrinc álságosnak tartotta, hogy az a Bíró László beszél a munkahelyekről, aki a hírek szerint saját dolgozóit megfélemlíti és kisemmizi.

Ahelyett, hogy kifizette volna dolgozóit, inkább strómanoknak játszotta át az 50 millió forintos munkahelyvédő támogatással kitömött cégét, a Hegyalja Mix Szociális Szövetkezetet, hogy bedöntsék azt.

A hírek szerint a strómanok – akiket Bíró szakértőknek nevezett – egy lakhatásra alkalmatlan romos házba vannak bejelentve – mondta. Hozzátette: feladatuk az volt, hogy „elvigyék a balhét” Bíró László helyett. Ezek után senki nem bízhat benne. Felháborító és álságos, hogy Bíró László beszél a munkahelyekről – jelentette ki a kormánypártok véleményét ismertető frakciószóvivő.

Egyre súlyosabb dolgok derülnek ki

A KDNP-s politikus közölte: az antiszemita és cigányellenes jelölt zavaros cégügyeiről egyre súlyosabb dolgok derülnek ki: megfélemlített varrodai dolgozók, a munkabérek visszatartása, fegyverrel való fenyegetőzés, „benyelt” több tízmilliós támogatások, cégek bedöntése és strómanoknak való átjátszása.

Az 50 milliós támogatást ráadásul pont a munkahelyek megvédésre kapta, ehelyett strómanjain keresztül „bedöntötte” a céget és kisemmizte a dolgozókat – jegyezte meg.

Összegzése szerint Bíró László nem munkahelyeket teremtene, hanem tönkretenné azokat, nem bértámogatást adna, hanem visszatartaná a béreket, ahogy ezt tette az általa vezetett szociális szövetkezetnél. Ezért is álságos, hogy Bíró László beszél a munkahelyekről – hangsúlyozta.

Rámutatott: a Fidesz-KDNP mindig is a munkavállalók oldalán állt, a polgári kormány mindig is a munkahelyteremtés kormánya volt.

A járvány alatt is az a cél, hogy megvédjék a munkahelyeket és a családok életszínvonalát – mondta Nacsa Lőrinc.

Szemben a baloldallal, amely egyszer már tönkretette az országot, több százezer embert tett munkanélkülivé és kétszeresen adóztatta a munkásokat – mondta. Megjegyezte: az sem szabad elfelejteni, hogy korábban pont a baloldal záratta be a szerencsi cukorgyárat, amely a körzetben több ezer embernek biztosított munkát és megélhetést.

Nacsa Lőrinc újságírói felvetésre azt mondta: Bíró László folyamatosan menekül a kérdések elől, és válaszok helyett a sajtót és a politikusokat fenyegeti. Ugyanakkor a borsodi, taktaközi emberek megérdemelnék a válaszokat – vélte. Hozzáfűzte: mindenkinek tisztán kell látni, ki is az a jelölt, akit a baloldal elindít.

Fontos, hogy mindenki betartsa az óvintézkedéseket

Arra a kérdésre, hogy Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester felajánlotta a helyi sportcsarnokot, ahol 23 óra után is lehetne esküvőt, lagzit tartani, azt mondta: fontos, hogy mindenki betartsa az óvintézkedéseket, a járványt csak így lehet lassítani. Ha valaki nem tartja be, helyes, ha szankcionálják – mondta.

Hozzátette: ha egy megválasztott tisztviselő szándékosan ki akarja kerülni a szabályokat, pillanatnyi népszerűségszerzés okán, akkor az külön is felveti a felelősség kérdését.

Az előző napon nyilvánosságra hozott uniós migrációs csomaggal összefüggésben megerősítette a kormányzati álláspontot. Úgy fogalmazott: lehet csűrni-csavarni a szavakat, a magyar kormány nagyon régóta határozott álláspontot képvisel, amelyet a magyar emberek jelentős többségének véleménye támaszt alá.

Európának nem promotálnia kellene a bevándorlást, hanem megállítani, és a menekültkérelmeket is Európa határain kívül kellene megvizsgálni – közölte, majd kiállt a külső határok fokozott védelme mellett. További felvetésre azt mondta, azt szeretnék, ha a kvóta semmilyen módon nem szerepelne a migrációs csomagban.