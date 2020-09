Hollik: Ha a baloldalon múlna, már ma sem lenne hitelmoratórium

Megosztás Tweet



Ha a baloldalon múlna, már ma sem lenne hitelmoratórium, veszélybe sodorva ezzel a munkahelyeket, a családok életszínvonalát és megélhetésük biztonságát – mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Hollik István felidézte a kormányfő szombati bejelentését arról, hogy 2021. január 1-jétől további hat hónappal meghosszabbítják a hitelmoratóriumot.

A lehetőséggel a gyermeket nevelő családok, nyugdíjasok, munkanélküliek, közfoglalkoztatottak és bizonyos vállalkozások élhetnek majd. A kommunikációs igazgató rámutatott:

a kormány egyedülálló intézkedését nem támogatta mindenki.

Ha a baloldalon múlna, már ma sem lenne hitelmoratórium, amikor a veszélyhelyzet megszűnt, az átmeneti szabályokat sem voltak képesek támogatni – mondta. Hollik István kifejtette: ezek az átmeneti szabályok tartalmazták a hitelmoratórium meghosszabbítását is.

A baloldal meghatározó politikusai azonban akkor mind nemet mondtak arra, hogy első lépésként idén december 31-ig hosszabbítsák meg a moratóriumot.

Sok ellenzéki nemmel szavazott

Nemmel szavazott a Gyurcsány-pártból az elnök mellett Arató Gergely, Vadai Ágnes és hasonlóan tett a szövetségesük, a Jobbik is, így Jakab Péter és Z.Kárpát Dániel is; elutasították az intézkedést a szocialisták, Tóth Bertalan, Kunhalmi Ágnes vagy a kamuvideós Korózs Lajos és az LMP-sek is – sorolta, megjegyezve:

a parlamenten kívüli Momentum a családok megélhetése helyett a bankok bevételét kezdte félteni.

A kommunikációs igazgató megjegyezte: eddig a hitelmoratórium 1,6 millió családnak és több mint 60 ezer vállalkozásnak nyújtott segítséget, mintegy 2000 milliárd forintot hagyott a magyar családoknál és vállalkozásoknál.

Hollik István emlékeztetett: a hitelmoratórium és meghosszabbítása is jól mutatja a különbséget a kormány és a baloldal között, utóbbi kormányzása idején tovább sanyargatta a családokat és vállalkozókat, adókat és rezsit emelt, százezreket hagyott munka nélkül, 200 ezer munkahelyet szüntetett meg.

Ezzel szemben a polgári kormány mindent megtett és megtesz az otthonok, a munkahelyek, a családok életszínvonalának védelme érdekében – mondta. Jelezte: ha a parlament elé kerül a törvényjavaslat a hitelmoratórium jövő évi meghosszabbításáról, azt a kormánypártok támogatni fogják.

Kijelentette: a baloldalra a legnagyobb nehézségek közepette, egy ilyen világjárvány idején sem lehet számítani, politikai akciókkal vannak elfoglalva, akadályozzák a védekezést és kamuhíreket gyártanak, terjesztenek.

A hitelmoratórium egymillió családot érinthet

Ott folytatják, ahol az első hullám idején abbahagyták – jelentette ki. Hollik István kérdésre elmondta: a hitelmoratóriumról szóló intézkedés több mint egymillió családot érinthet majd.

Arra a felvetésre, hogy a bajor miniszterelnök azt mondta, összerándul gyomra a csütörtöki budapesti Szuperkupa-döntő miatt, úgy reagált: őt jobban érdekli a Fradi szerdai meccse, így azt fogja tévén nézni.

Ha az UEFA és az MLSZ úgy döntenek, a jelenlegi keretek között megtartják a döntőt, akkor mindent biztosítanak, hogy a szurkolók biztonságban legyenek, és ne kapják el a koronavírust – tette hozzá.

Arról, hogy az ellenzék továbbra is támogatja Bíró Lászlót a szerencsi időközi választáson, azt mondta:

amit a jelölt esetében tesz a baloldal, az az elvtelenség maga és a pofátlanság netovábbja.

Évekig, ha bármilyen antiszemita megjegyzés hangzott el, a baloldal – nagyon helyesen – azonnal kiállt, petíciót indított, felhívta a figyelmet arra, hogy ez megengedhetetlen. Amikor viszont a politikai érdekük mást kívánt, és Bíró László esetében erről van szó, akkor „lapulnak, mint az a bizonyos a fűben” – fogalmazott.

Megjegyezte: amikor szembesítették őket azzal, hogy egy antiszemita jelöltet támogatnak, akkor annyit tudtak mondani, hogy az érintett bocsánatot kért.

Egy gondolat tükrözi az adott személy világnézetét, amit nem lehet egyik napról a másikra kicserélni, nem lehet elfelejteni, hogy valaki judapestezik, ez megbocsáthatatlan – hangoztatta Hollik István.