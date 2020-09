Orbán: Elutasítjuk a népességcserén alapuló bizonytalan kimenetelű társadalmi és emberkísérletet

Megosztás Tweet



Nemzet, család és a vallási hagyomány – ezek azok a keresztény konzervatív értékek amelyeket folyamatosan támad a liberális elit, és ezek azok amelyek megvédése itt Közép-Európában, és így Magyarországon a legfontosabb feladatok közé tartozik – erről Orbán Viktor miniszterelnök ír a Magyar Nemzetben megjelent mai cikkében.



A miniszterelnök arról is ír, hogy a liberális és a konzervatív politika összecsap, sőt élet-halál harcot vív a migráció kérdésében is. A liberálisok ugyanis befogadnák az illegális bevándorlókat, a konzervatív oldal viszont elutasítja és emberkísérletnek tartja a migránsok ellenőrizetlen beengedését.

Orbán Viktor a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban kiemelte: A járvány újabb hulláma mindannyiunktól nagyobb felelősséget követel. A védekezés sikere a szabályok betartásán múlik. A kormány pedig képes arra, hogy megvédje az emberek életét.

A miniszterelnök írását a 2022-es választásokkal zárja. Itt Orbán Viktor arról ír, hogy a balliberális pártok a liberális globális elit szolgálatába álltak, a háttérben pedig Soros György és Gyurcsány Ferenc mozgatják a szálakat. Hozzáteszi: ezek a pártok a hatalomért és a pénzért mindent meg fognak tenni, ezért fontos felkészülni a 2022-es választásokra.

A kereszténydemokraták kiszabadulhatnak a liberálisok életveszélyes öleléséből

A liberálisok irányelvekkel kapcsolatban a miniszterelnök azt írta: „Ha a brüsszeli buborékban még nem vallják is be, mi már látjuk, hogy a király meztelen. A „demokrácia csak liberális lehet” doktrínája, az érinthetetlen bálvány, a nagy fétis ledőlt, már csak a felkavart porfelhő ülepedését kell megvárnunk, és nemcsak tudni, hanem látni is fogjuk. Úgy tűnik, hogy a konzervatív és kereszténydemokrata pártok, politikai mozgalmak kiszabadulhatnak a liberálisok életveszélyes öleléséből. Az „olyan, hogy illiberális demokrácia, nincs” és a hasonló mondatokat most már a politikai ostobaságok könyvébe jegyzik föl, jöjjenek bármilyen magas helyről is. A konzervatív politikai gondolkodók végre vették a bátorságot, és a matematikai bizonyítások eleganciáját is meghaladó vonalvezetéssel igazolják, hogy a liberalizmus és a konzervativizmus a politikai elmélet két ellentétes pozícióját képviselik. Megmutatták, hogy azok érvei, akik a konzervativizmust a liberalizmus nagy ernyője alá akarják betuszkolni, tévednek.”

Politikusok, újságírók, sőt még tudósok is könnyedén váltogatják a konzervatív és liberális eszméket és fogalmakat. Sokáig, túl sokáig, mintegy két évtizedig tűnt úgy, hogy nincs ezzel semmi baj, ha intellektuálisan pontatlan és „pongyola” is, komoly kár azért nem származik belőle. A dolgok komolyra fordultak.

Ami korábban csekély szellemi hibának, rossz testtartásnak, elviselhető rendellenességnek tűnt, mára megakadályozza, hogy fontos kérdésekben tisztán láthassunk

– tette hozzá.

Orbán Viktor szerint, ha így megy tovább, akkor a keresztény-konzervatív erők asszisztálni fognak a nemzetek elgyengítéséhez, a vallási hagyomány felszámolásához és a család leminősítéséhez és megcsúfolásához, itt, Közép-Európában emelkedett a nyilvános és állami politika szintjére.

„Itt gyulladt ki a piros lámpa, itt húztuk meg a vészféket, és itt, elsősorban Lengyelországban és Magyarországon vertük félre a harangokat. Itt volt elegendő erő visszarántani a kereszténydemokraták és konzervatívok európai politikai otthonát, az Európai Néppártot a szakadék széléről” – fogalmazott.

A liberális demokrácia összeomlást és káoszt hozhat magával

Közölte: a kereszténydemokraták ellenben elvetik az efféle külpolitikát, mert szerintük a társadalmakat más és más módokon tartják össze és békében, és mint legutóbb az arab tavasz is bebizonyította, a liberális demokrácia összeomlást és káoszt, több kárt, mint hasznot hozhat magával.

Ezért szurkolunk Donald Trump győzelméért is, mert jól ismerjük az amerikai demokrata kormányok morális imperializmusra épülő külpolitikáját. Ha kényszerítve is, de megkóstoltuk. Nem ízlett, nem kérünk repetát”.

Kifejtette, a konzervatív-kereszténydemokrata tábor azonban elutasítja a bizonytalan kimenetelű társadalmi és emberkísérletet, mert vállalhatatlanul nagynak tartja a krónikus interkulturális feszültség és erőszak kockázatát. A matematika törvényeinek ignorálása nélkül nehéz nem látni a lassú, de biztos, sőt egyre gyorsuló népességcsere tényét.

A kereszténydemokraták elvárásaival kapcsolatban azt írta: az iskolák erősítsék meg a gyermekek születéskor megkapott és a Teremtő által eldöntött nemi identitását, segítsék a lányokat, hogy derék és tiszteletre méltó asszonyok, a fiúkat pedig hogy a családjuknak biztonságot és támaszt nyújtani képes férfiak lehessenek.

Az iskolák védjék meg a család eszményét és értékeit, és tartsák távol a kiskorúaktól a genderideológiát és a szivárványos propagandát.

A kereszténydemokrácia egyetlen esélye, ha beleáll a nyílt szellemi és politikai küzdelembe. Ha felhagy a mellébeszéléssel és nem tetteti magát fajankónak, aki nem látja és nem érti, mi zajlik körülötte – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Véleménye szerint az unió érezte, hogy a dolgok nem úgy és nem abba az irányba haladnak, ahogy elképzelte. Az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóságával kapcsolatban úgy vélekedett, a derék bizottság azt is előre jelezte, hogy a népesedési gondok miatt az Európai Unió támogatni fogja a megnövekvő migrációt, főként Észak-Afrikából és a Közel-Keletről. Mindezt 2012-ben!

A közép-európai országok migrációmentes jövőt választottak

Folytatva azt írta: nincs abban semmi meglepő, hogy a közép-európai országok inkább egy másik, bevándorlás- és migrációmentes jövőt választottak. Az sem meglepő, hogy a V4-ek politikájában a versenyképesség javítása áll a középpontban, akkor is, ha Brüsszel éppen az ellenkező irányba akar haladni. Abszurditásig emelt klímacélok, szociális Európa, közös adórendszer, multikulturális társadalom.

A vírus második hulláma itt van. Benne vagyunk. Megérkezett. Ahogy várható volt, és ahogy vártuk is.

A vírus második hullámáról kijelentette, mint az első, ez is külföldről jött. „Külföldről hurcolták be Magyarországra. Ez világjárvány, mi pedig globalizált világban élünk, ahol nemcsak a jótéteményekből, hanem a vírushoz hasonló komoly kihívásokból is jut mindenkinek. Tavasszal Magyarország jól védekezett. A világ 25 legsikeresebb országa között voltunk.”

„Újra védekezni kell. Lesznek meleg pillanatok, de mindenki, akinek szüksége lesz rá, megfelelő ellátáshoz jut majd. Meg tudjuk és meg is védjük az emberek egészségét és életét” – szögezte le Orbán Viktor.

Reményei szerint így, egy sikeres járvány elleni védekezéssel, „felizmosított” egészségüggyel, soha nem látott magasságba lendített gazdasági növekedéssel, teljes foglalkoztatással, még a korábbiakat is túlszárnyaló otthonteremtési „boommal” és a visszaépítés alatt álló 13. havi nyugdíjjal érkezünk meg a huszonkettes választáshoz.

A címlapfotó illusztráció.