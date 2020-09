Bíró László, az ellenzék szerencsi jelöltje, lelövéssel fenyegette meg alkalmazottait

Megdöbbentő és felháborító, hogy a baloldali pártok egy olyan jelöltet támogatnak az októberi szerencsi időközi választáson, aki nyíltan antiszemita és cigányellenes – ezt mondta a KDNP frakció-szóvivője, aki hozzátette: a sajtóban folyamatosan derülnek ki Bíró László viselt ügyeiről újabb részletek, a baloldal azonban továbbra is hallgat az ügyben. Az ellenzék közös jelöltje korábban lelövéssel fenyegette alkalmazottait, egy Hír TV-nek nyilatkozó férfi szerint, de több antiszemita kijelentést is tett, pártelnöke szerint azonban már bocsánatot kért ezekért, amit el is fogadtak a szövetségesei – hangzott el az M1 Híradójában.