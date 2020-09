Alkalmazáson keresztül jelezhetjük az illegális szemétlerakót

Megosztás Tweet



„Tisztítsuk meg az Országot!” – ez a mottója a kormány új, természetvédelmi akciójának. A cél, hogy a lehető legtöbb helyen felszámolják az illegális szemétlerakatokat. A jelenlegi felmérések szerint ugyanis csak a közutak mentén már több mint négyezer köbméternyi illegális hulladék gyűlt össze; és hasonló a helyzet a nemzeti parkok, valamint a folyók és tavak környékén is – hangzott el az M1 Híradójában.



Csak egy tábla jelzi, hogy a „Hulladék lerakása tilos!”, de már ez is a sitthalom és a használt abroncsok martalékává vált. Alig néhány kilométerre Budapesttől, Solymár közelében hegyekben áll a szemét.

Pedig nem forgalommentes a terület. Sokan biciklitúrákat tartanak ezen az útvonalon. De ez sem akadályozza meg a szemetelőket, hogy illegális lerakatnak használják a területet.

Bár még csak tesztüzemben működik, de egy telefonos alkalmazással jelezhetjük, ha ilyen helyekkel találkozunk.

Csak néhány kattintás, és a Hulladékradar jelzi a hatóságok felé, hogy hol szemetelnek.

Sokan a Mogyoród és Csömör határában található földútra sem sétálni jönnek. A kormány most egy Tisztítsuk meg az Országot! elnevezésű programot indított el, melyben az ilyen helyeket kutatja és számolja fel.

Ehhez az összes olyan társhatóság és szervezet segítségét is kéri, akik hasznos információval tudják segíteni a programot. Ilyen a Magyar Közút is. A társaság évről évre többezer tonna illegális lerakatot számol fel, valamint egy térképet is készítettek, amely a közutak menti hulladéklerakatokat jelzi.

„Az országos közúthálózat mentén több mint 4300 köbméternyi illegálisan kihelyezett hulladék található. Ezeknek a felszámolásáról folyamatosan gondoskodunk. Sajnos ezek folyamatosan újra is termelődnek, éppen ezért társaságunk is szerepel az Innovációs és Technológiai Minisztérium Tisztítsuk meg az országot programjában” – mondta Pécsi Norbert, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője.

A program kidolgozása során nem csak a közúttal, hanem

a nemzeti parkokkal és a vízügyi igazgatósággal is együtt dolgozik a koordináló Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

„Már két helyszínen elkezdtük a Magyar Államvasutak és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. egy-egy kijelölt területén az illegális hulladék felszámolását. A Tisza egy szakaszát is kijelölte ki a vízügyi főigazgatóság” – jelentette ki Boros Anita, az ITM építésügyért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára.

Az egyik legnagyobb kihívás egy olyan rendszer létrehozása, amivel az újabb illegális hulladékerakások megelőzhetők.