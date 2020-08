Megtévesztik, majd megbüntetik az autósokat Niedermüller kerületében

Megosztás Tweet



Naponta tucatnyi autóst és motorost büntetnek meg Erzsébetvárosban, mert nem vették észre, hogy egyik napról a másikra megváltozott több utca forgalmi rendje. Egy-egy szakaszon megfordították az egyirányú utcákban a kötelező haladási irányt, hogy így csökkentsék az átmenő forgalmat. A trolik viszont továbbra is behajthatnak az ellenkező irányból, ami sokakat megzavar. Az önkormányzati rendészek pedig szigorúan büntetnek. Sokak szerint mindez egyszerű pénzbeszedés. A DK-s Niedermüller Péter vezette önkormányzat szerint két hétig senkit sem büntettek meg – hangzott el az M1 Híradójában.



Augusztus 10-én vezettek be új forgalmi rendet Erzsébetvárosban, azóta a rendészek is figyelik a közlekedőket. A türelmi idő letelte óta pedig büntetnek.

Az autósok és a motorosok szinte egymás után hajtanak be a tilosba. Alig 40 perc alatt hetet, köztük külföldieket is megbüntettek az M1 stábjának jelenlétében: egyenként 30 ezer forintra. Összesen 8 önkormányzati rendész hajtotta végre a feladatot – derült ki.

Parkolóhelyek szűntek meg

Százhúsz parkolóhelyet is megszűntettek a DK-s Niedermüller Péter vezette hetedik kerületben. Itt korábban is hosszú ideig kellett helyet keresni, most ez még nehezebb.

A változás több utcát érint Erzsébetvárosban. Számos helyen úgy alakították át a rendet, hogy kerülőre kényszerítsék az autósokat és

helyenként óránként 30 kilométeres sebességkorlátozást is bevezettek.

A Király utcán sem lehet már folyamatosan végig haladni a Károly körút irányába, hanem a Kis Diófa utcát, a Dob utcát és a Holló utcát érintve kell kerülni. Így az eddigi egy kilométeres távolság harmadával nőtt. Ez az utazási időn is látszik: az autók percekkel tovább araszolnak, mint korábban.

Hasonló a helyzet a Wesselényi utcában is. Ott sem lehet már tovább haladni egyenesen a Teréz körút irányából, hanem a Klauzál utca, Dohány utca és Nyár utca érintésével kell kerülni.

Így a menetidő majdnem duplájára, a távolság pedig csaknem 500 méterrel nőtt az augusztus eleji állapotokhoz képest.

Hétköznapokon és hétvégén is gyakori a torlódás az utcákon, illetve a kereszteződésekben. A rendszeresen arra járók szerint a forgalom lassult.

Rontja a helyben élők életminőségét a változás

Az érintett utcákban élők közül többen nem örülnek a változtatásnak. Azt mondták a kipufogó gázok miatt a lakások szellőztetése nehezebb lett, illetve a zajterhelés is sokkal nagyobb, mint volt. Emellett az idősebb, olykor évtizedek óta ott élők közlekedése is veszélyesebb lett.

Az ügyben az M1 felkereste a VII. kerületi önkormányzatot is. Tőlük azt szerették volna megtudni, hogy miért így alakították át a közlekedést, előtte egyeztettek-e szakmai szervezetekkel és az érintett utcákban élőkkel, vagy hogy eddig mekkora bevételük származott a bírságokból.

Válaszukban arról írtak: az új forgalmi rendet nem ők, hanem a BKK alakította ki, a szakmai szervezetek, illetve a lakosok véleményét pedig majd beépítik a végleges közlekedési rendszerbe. Arra viszont nem tértek ki válaszukban, hogy eddig mennyi pénz folyt be a bírságokból.

A címlapfotó illusztráció.