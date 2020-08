Gulyás Gergely: Szeptember 1-jétől külföldi állampolgár nem léphet Magyarország területére

Megosztás Tweet



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy visszatérnek az első hullám idején alkalmazott határvédelmi szabályok. Elkezdődött a második hullám, és a márciusira emlékeztető megbetegedési adatok jellemzőek Európa-szerte: mindenütt rohamosan nő a fertőzések száma, így hazánkban is – közölte a pénteki Kormányinfón.

A vírus veszélyezteti a gazdaságot, a munkahelyeket és a nyugodt iskolakezdést is – hangsúlyozta Gulyás Gergely, kiemelve: egyszerre kell gondoskodni a leginkább veszélyeztetett idősek biztonságáról, biztonságban kell tudni az iskolakezdésre készülő gyermekeket és a gazdaság zavartalan működését – hangoztatta.

A miniszter azt mondta, Európában a járvány második hulláma elkezdődött, a napi fertőzési adatok sok szempontból március végére, áprilisra emlékeztetnek. Magyarországon is nőtt a fertőzöttek száma, de az ország még így is jobban áll – tette hozzá.

Gulyás Gergely azt is elmondta: tárgyalnak a hitelfizetési moratórium meghosszabbításról, nincs még döntés, de napirenden van a kérdés.

Visszatérnek az első hullám idején alkalmazott határvédelmi szabályok

A koronavírusjárvány-helyzet alakulása miatt a járvány első hulláma idején alkalmazott határvédelmi szabályokhoz való visszatérésről döntött a kormány – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatóján.

Így fő szabály szerint szeptember 1-jétől külföldi állampolgár Magyarország területére nem léphet, csak indokolt kivételekkel.

A külföldről hazatérő magyaroknak pedig 14 napig – vagy mindaddig, amíg két nap különbséggel két negatív tesztet nem tudnak bemutatni – karanténba kell vonulniuk

– ismertette.

Közölte: a korábbi szabályoknak megfelelően a katonai konvojok belépése, a humanitárius folyosón való áthaladás még biztosított.

A határok lezárásnak célja, hogy az országon belüli biztonságot biztosítani lehessen, hogy az élet normális mederben folyhasson – hangsúlyozta, és hozzátette, hogy a fertőzések többségének eredete külföldi, a behurcolás veszélye a legnagyobb.

Szombat reggel 7 órakor a határellenőrzési akciócsoport ülésezik, amelyen a miniszterelnök is részt vesz a honvédelmi és a belügyminiszter mellett. Kiemelte: azt tudták megállapítani, hogy miután a behurcolás a legnagyobb veszély, ha zárják a határokat, az itthoni szabályok betartásával – köztük a maszkviselés, a távolságtartás, és kézmosás – akkor kordában tartható a vírus. Ez mindannyiunk érdeke, különös tekintettel arra, hogy szeptember 1-én megkezdődik az iskola és reményeik szerint a magyar gazdaság is normális keretek között tud tovább működni.

A kormány döntött arról is, hogy Ukrajnának, egészen pontosan Kárpátaljának 50 lélegeztetőgépet adományoz, hogy minden egészségügyi intézményben legyen ilyen eszköz.

Arról, hogy napirenden van-e a 65 év felettiek számára a vásárlási sáv ismételt bevezetése azt mondta: egyelőre nincs, a most elfogadott szabályok egy hónapig mindenképpen hatályban lesznek. A nemzeti konzultáció adatait szeptember közepéig értékelik, és ez lehetőséget ad az új döntések meghozatalára – jelezte a tárcavezető.

Az a helyes, ha a vezetők nyilvánosságra hozzák, hogy fertőzöttek

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, két tesztet végeztetett el magán, amelyek eredménye negatív lett, ezek alapján vehetett részt a kormány pénteki ülésén.

Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy a hétvégi magánrendezvényen, amelyen találkoztak Hollik Istvánnal, a kormány két tagja, Varga Judit és ő volt jelen. Orbán Viktor életvezetési tanácsokat nem ad a miniszterei számára – válaszolta arra, hogy a kormányfő nem tette-e szóvá, hogy ilyen sok szereplős rendezvényen vettek részt. Kitért arra is, nem vezetnek arról nyilvántartást, hány kormánypárti képviselő, miniszter, államtitkár került karanténba. Ha egy miniszter, államtitkár nem tud dolgozni, az a helyes, ha nyilvánosságra hozza, ezért is tette meg ezt ő is – mondta.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő további felvetésre jelezte: nem volt ott azon a szombati rendezvényen, ahol Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója, és eddig nem is került sor arra, hogy kontaktkutatásban vegyen részt.

Nem tiltja, de nem is javasolja az Emmi a tanévnyitók megtartását

Újságírói kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, az Emberi erőforrások Minisztériuma (Emmi) nem javasolja a nagy tanévnyitó ünnepségek megtartását a jelen helyzetben, a modern technika lehetőséget nyújt arra, hogy az igazgatók, intézményvezetők üzeneteiket a diákokhoz eljuttathassák. A szakminisztérium ajánlásokat fogalmazott meg az iskoláknak, anyagi akadálya pedig nem lehet az óvintézkedéseknek – szögezte le a miniszter. A kormány döntése alapján iskolánként lehetőség nyílik arra, hogy komolyabb fertőzésszám esetén az intézmény bezárásáról dönthessenek.

Kiemelte, a cél az, hogy normális keretek között folyhasson az oktatás.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, nem várt módon sikeresen vizsgázott az online oktatási rendszer, azonban az oktatás mellett nevelésre is szükség van, amelyre digitálisan lényegesen kevesebb lehetőség nyílik, ezért fontos, hogy a rendes menetrend szerint működhessenek az iskolák.

Belföldi osztálykirándulások megtartására van lehetőség, minden esetben ezt egyedi mérlegelésnek kell megelőznie – tette hozzá Gulyás Gergely.

Arra a kérdésre, hogy mikor kapják meg a hátrányos helyzetű diákokkal foglalkozó pedagógusok az 500 ezer forintos juttatást, azt mondta, reményei szerint minél előbb. Általában egy hónapon belül utalják, ha ilyen döntés születik – jelezte.

A belföldi turizmust továbbra is bátorítják, és azért hoznak ilyen szigorú intézkedéseket, ami néhány kivétellel teljes határzárt jelent, hogy az élet normális keretek között tudjon folyni az ország határain belül – mutatott rá.

Gulyás Gergely hangsúlyozta:

egyszerre kell gondoskodni a leginkább veszélyeztetett idősek és az iskolakezdésre készülő gyermekek biztonságáról, valamint biztonságban kell tudni a gazdaság zavartalan működését.

A Magyarországon tanuló külföldi diákokra vonatkozó kérdésre azt felelte: felsőoktatási hallgatói jog létesítéséhez negatív tesztre lesz szükség.

Az egészségügy felkészült a második hullámra

A külföldről hazatérők tesztköltségeivel kapcsolatban közölte, a magyar kormány augusztus elseje óta nem vállalja át ezeket a költségeket, és hozzátette, hogy szeptember 15-től a hazánknál lényegesen gazdagabb Németországban is ugyanez lesz érvényben.

A miniszter a karanténszabályokkal kapcsolatban kérdésre válaszolva kiemelte: a konktaktkutatás miatt elrendelt karantént akkor lehet elhagyni, ha az érintett személy 2 nap alatt 2 negatív tesztet produkál. Kiemelte, kontaktkutatásnál az állam kifizeti a költségeket, mivel ebbe a helyzetbe az érintett önhibáján kívül kerül. Hangsúlyozta: a magyar állampolgárok esetleges külföldi utazásait semmi sem nehezíti, azonban a hazautazásnál érvényesek a szigorú szabályok.

Arról is beszélt, hogy a WHO-szabályok alapján végzik a koronavírus-teszteket. Hozzátette: nem kevés tesztet végeztek, az eddigi gyakorlat bevált, és ez követik a jövőben is. Szemben a tavaszi helyzettel, a magyar egészségügy felkészült a járvány jelentette kihívás kezelésére, most biztosítottak ehhez a feltételek – mutatott rá. Hozzátette: fontos a maszkviselés szigorú ellenőrzése.

Gulyás Gergely nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy a járványhelyzet miatt az egészségügyi ellátást érintő szigorítások napirenden vannak-e. Nyolcezer ágy áll rendelkezésre, ha kell, holnap – jegyezte meg.

A lélegeztetőgépek beszerzésével, a készülékek árában tapasztalható különbségekkel kapcsolatos kérdésekre a miniszter azt válaszolta: a világjárványban a lélegeztetőgép-piac „turbulens” volt, és mindenki örült, ha tudott venni, az árak pedig nem piaciak voltak. Magyarország mindenhol rendelt készüléket, ahol lehetett, egyéb esetben nem járt volna el kellő gondossággal. A gépek piacképessége pedig nem csökkent, így eladhatók, amelyekre nincs szükség – közölte. Tudomása szerint egyébként a külügyminisztérium már folytat ilyen tárgyalásokat.

Gyurcsány Ferenc Vidnyánszky Attilát és a komplett jobboldali értelmiséget érintő kijelentései ellen indult aláírásgyűjtésről elmondta:

A legsötétebb diktatúrák időszakához tartoznak azok a kijelentések, amelyeket Gyurcsány Ferenc használt Vidnyánszky Attilával kapcsolatban.

Hozzátette, ő is aláírta a petíciót.

Elmarad a kötcsei piknik

Arról, hogy az ünnepi könyvhét megtartását viszont nem támogatja Müller Cecília országos tisztifőorvos, Gulyás Gergely azt mondta: az a helyes, ha a legnagyobb óvatossággal jár el. A miniszter további felvetésre megerősítette: elmarad az idei kötcsei találkozó szeptember elején.

A szeptember 24-én a Puskás Arénában megrendezésre kerülő Szuperkupa-döntővel kapcsolatban, amelyet az FC Bayern München és a Sevilla vív, Gulyás Gergely elmondta: hatezer külföldről érkező szurkolónak biztosítanak jegyet. Tervek vannak egyelőre, az operaítv törzs fogja véglegesíteni a szabályokat. Jelen szabályok szerint a külföldi szurkolóknak indulás előtt két nap elteltével két negatív tesztet kell felmutatniuk, így léphetnek be az országba. A repülőtérről a stadionba szállítják őket, majd vissza, minimálisra csökkentve a kockázatokat. A kormány tárgyal az UEFA-val a részletekről, jelen állás szerint minden harmadik helyet lehet majd betölteni a stadionban.

A nyaralás mindenkinek a magánügye

Kérdésre közölte: csak Orbán Viktor miniszterelnök adhat számot saját nyaralásáról, a nyaralást egyébként magánügynek tekintik. A kormányfő mindenesetre eleget tett a több Balaton, kevesebb Adria felhívásnak – mondta. Megerősítette: a kormánytagok családi nyaralása magánügy.

A miniszter szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter eddig is betartotta a jogszabályokat és ezután is be fogja tartani. Válsághelyzetben az államigazgatásnak készen kell állnia arra, hogy segítsen – közölte arra a kérdésre, amely a home office lehetőségét firtatta a külügyminisztériumban. Szijjártó Péter adriai nyaralásáról a miniszter azt is mondta: a magyar összeférhetetlenségi szabályok Európán belül a szigorúbbak közé tartoznak.

Vállalhatatlan kijelentéseket tett Bíró László

A tiszaújvárosi időközi parlamenti választáson induló ellenzéki jelöltről a tárcavezető úgy fogalmazott: a kormányoldal szerint a jelölt vállalhatatlan antiszemita kijelentéseket tett, de a baloldal és a főpolgármester vállalhatónak tartja ezeket.