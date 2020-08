MSZP: A kormányzat okozza a fő bizonytalanságot a tanévkezdésnél

Megosztás Tweet



Az oktatási kormányzat nagyobb bizonytalanságot okoz az idei tanévkezdésnél, mint maga a koronavírus – mondta Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke szerdán, a pártja Facebook-oldalán közvetített sajtótájékoztatóján.

Az ellenzéki képviselő szerint az oktatási kormányzat bizonytalan a teendőket illetően, nem sikerült első körben megfelelően kiküldenie a higiénés és járványügyi protokollokat sem. Sok javaslatuk betarthatatlan, és hiányoznak azok a technikai és tartalmi fejlesztések is, amelyeket a koronavírus-járvány első hullámából tanulva végre kellett volna hajtani – tette hozzá.

Mi az iskola teendője például akkor, ha egy pedagógusról vagy egy diákról kiderül, hogy koronavírus-fertőzött? – tette fel a kérdést Kunhalmi Ágnes.

Szorgalmazta, hogy a felmerülő költségeket a Klebelsberg Központ állja, mondván: az nem fordulhat elő még egyszer, hogy a tanárok "saját zsebből fizetik" például a technikai eszközöket vagy a digitális oktatáshoz szükséges többletinternetet.

A szocialisták oktatáspolitikusa több javaslatot is megfogalmazott, így például azt, hogy a pedagógusok bérét kezdjék el a minimálbérhez kötni, ne vezessék be most az új Nemzeti alaptantervet, az iskolákban biztosítsanak megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszert, lássák el maszkokkal és lázmérőkkel az intézményeket és legyen elég takarító.

„Ha van jachtozásra pénz, akkor kell, hogy az iskolákra is legyen” – fogalmazott. Kunhalmi Ágnes arról is beszélt, hogy ha a koronavírus-járvány második hulláma eléri az országot, és változtatni kell az iskolarendszerben, akkor nem javasolná a hirtelen átállást a kizárólag digitális oktatásra, ehelyett "hibrid oktatást" kellene folytatni.