Saját szövetségesei törnek Gyurcsány életére, ezért őrzi „a titkot”

Gréczy Zsolt szerint saját szövetségesei törnek Gyurcsány Ferenc életére. A Pestisrácok idézett egy internetes beszélgetést, amelyben a DK volt szóvivője utalt erre. Az elmúlt napokban folyamatosan üzengetnek egymásnak a DK és a Momentum politikusai. Először pártelnöki szinten sem sikerült megoldani a gödi vitát, majd Vadai Ágnes tette egyértelművé, hogy szerinte aki Gyurcsány Ferenc ellen van, az a baloldali együttműködés ellen van – hangzott el az M1 híradójában.



„Csupán annyit tennék hozzá, hogy Gyurcsány Ferenc az utolsó, aki legyőzte Orbán Viktort. Ő az egyetlen, aki tudja a titkot. Ennek 14 éve” – a DK-s Gréczy Zsolt ezzel a kijelentéssel kapcsolódott be abba a vitába, amely az elmúlt hetekben a Momentum és a Demokratikus Koalíció között robbant ki. Az egyre több szereplőssé bővülő csörtében Gréczy Zsolt most azt írta, az elmúlt 14 évben sokan nekifutottak, – Gyurcsánynak is – és mind elbuktak.

„14 éve őrzi a titkot. Az nagyon sok idő, Zsolt, nagyon sok” – az egyik kommentelő azonban ezt a választ írta Gréczy Zsoltnak és megjegyezte, hogy ha Gyurcsány Ferenc tudja a titkot, akkor kérdés, hogy miért rejtegeti ezt azoktól a pártoktól, amelyeken segítene.

Kinek mondja? Akik az életére törnek?

– kérdezett vissza a felvetésre a DK korábbi szóvivője. A hozzászóló viszont értetlenül felvetette, hogy vajon Gréczy Zsolt szerint a szövetségesei törnek-e Gyurcsány Ferenc életére.

Ez a posztból végül nem derült ki. Az elmúlt napokban viszont

a Momentum elnöke volt az, aki többször hangoztatta, a DK elnökének vezetésével nem tudna megújulni Magyarország.

Ezt Fekete-Győr András szerint Gyurcsány Ferenc is belátta és a momentum elnöke azt állította, a volt miniszterelnök megígérte, hogy 2022 után nem vállal vezető tisztséget az ellenzéki együttműködésben.

Csakhogy szavait nem csak Gréczy Zsolt, hanem Vadai Ágnes is a szívére vette és a volt szóvivőhöz hasonlóan ő is harciasan reagált. A DK alelnöke az ATV stúdiójában azt mondta, nem hagyják levadászni a politikusaikat.

„Pontosan nagyon visszafogott volt a Demokratikus Koalíció egyébként. Ez a Facebook poszt ez nem csupán az én véleményem, ez a Demokratikus Koalíció elnökségének a véleménye. Mi nem fogjuk azt engedni, hogy az ellenzéki együttműködésre hivatkozva egyesével próbálják levadászni akár a DK, akár más pártok politikusait. Korábban sem engedtük ezt, most sem fogjuk” – fogalmazott.

A két párt közötti háború a Gödön kialakult helyzet után kapott nagy nyilvánosságot. Fekete-Győr András ugyanis azt várta el, hogy a DK zárja ki a helyi momentumos polgármestert támadó politikusait, vagy legalábbis Gyurcsány Ferenc vegye rá őket, hogy ne tegyenek keresztbe Balogh Csabának.

Fekete-Győr András szerint Gyurcsány Ferenc ezt nem tette meg, és nem zárta ki a gödi Dk-sokat.

A nyilvános üzengetés ezután fokozódott, miközben az ellenzéki pártok közös nyilatkozattal próbálták mutatni, hogy már a 2022-es közös indulásról is megegyeztek pártelnöki szinten.

A személye körül kialakult vitára kedden végül Gyurcsány Ferenc is reagált. A DK elnöke azt írta: vezetni fogja a pártját és a frakciót. A Momentumnak üzenve pedig annyit írt:

Zárjuk le ezt a gyerekes beszélgetést!

