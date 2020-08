Rasszista, antiszemita véleményeket megfogalmazó jelölt mögé állt be az ellenzék

Megosztás Tweet



Rasszista, antiszemita véleményeket is megfogalmazott közösségi oldalán Bíró László, a szerencsi választáson induló baloldali jelölt – erről írt a Magyar Nemzet. A lap szerint a Jobbik politikusa a közösségi oldalán Budapestet Judapestnek nevezte és mostani szövetségeseit, a DK tagjait szemkilövetőknek minősítette. Setét Jenő romajogi aktivista szerint Bíró Lászlót korábban azt mondta, hogy az országot meg kell védeni a Sztojkáktól. A baloldali jelölt ezt tagadja – derült ki az M1 Híradójában.



Az ellenzéki pártok vezetői döntöttek! Engem támogatnak közös, összellenzéki jelöltként a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 6-os választókerületben az időközi országgyűlési választáson – így jelentette be múlt héten a jobbikos Bíró László, hogy a baloldali pártok egységesen beálltak mögé.

A térségben a választókerület országgyűlési képviselője, a fideszes Koncz Ferenc halála miatt kell időközi választást tartani.

A baloldal által támogatott Bíró László jelölése után azt írta: „Szívvel-lélekkel Borsodért, Hegyaljáért, Abaújért!”

„A kutyám majd megveszik amikor a tetűcsúzdások elmennek a ház előtt” – a Magyar Nemzet szerint Bíró László korábban így emlegette a Borsodban, Hegyalján és Szerencs környékén megforduló izraeli turistákat.

A portál a jobbikos politikus több antiszemita tartalmú kijelentését is felidézi. Az egyikben például Bíró László a fővárosról Budapest helyett Judapestként ír. A most őt támogató DK-ra és a szocialistákra utalva pedig egy másik bejegyzésben a Magyar Nemzet szerint úgy fogalmazott: „A bűnözőket be kell csukni. Legyen az szemkilövető vagy pénzért állampolgárságot, vagy hazát áruló. A mieink nem rohannak lengőajtónak, nem fetrengenek”.

Korábbi kijelentései ellenére azonban Bíró László mögé most a Jobbikon kívül az LMP, az MSZP, a DK, a Momentum és a Párbeszéd is beállt.

Az ellenzék ismét egy rasszista jelöltet választott – így reagált Bíró László indítására Setét Jenő romajogi aktivista,

aki a jobbikos jelölt egyik korábbi, romaellenes kijelentését is idézte.

Azt a jobbikos jelöltet támogatják, talán Bíró Lászlónak hívják, aki azt bírta mondani, hogy az országot nem csak a Hasszánoktól, hanem a Sztojkáktól is meg kell védeni – mondta.

Setét Jenő szerint Bíró László indításával a baloldal szembemegy korábbi ígéretével, amit – ahogy fogalmazott – a romák is meg fognak becsülni. Vagyis, ha a baloldal nem vonja vissza a döntést, akkor a térségben élő romák nem mennek el szavazni.

Bíró László közösségi oldalán azt írta: Setét Jenő olyan mondatokat adott a szájába, amelyeket sosem mondott.

Az LMP frakcióvezetője az M1-nek viszont úgy fogalmazott, Bíró László korábbi rasszista kijelentéseit csak félreértelmezték.

„Mi ebben az esetben nem látunk rasszista indíttatást, nem látunk rasszista alapú kijelentést, itt a fél, Bíró László részéről egyértelműen a bűnözőkre történt utalást tapasztalhattunk” – mondta Keresztes László Lóránt az LMP frakcióvezetője.

„Mi a francból gondoljuk, hogy ha tíz éve nem sikerült egyik törpepártnak sem egy világos, szerethető politikával az élre jutnia, akkor egy ballib–neolib–újnáci–zöld keverék iránt majd kitör a közéleti rajongás?” – az ex-szocialista Szanyi Tibor ezt mondta Bíró László indításáról.

A politikus bejelentette, ISZOMM nevű új pártjával saját jelöltet indítanak, mert szerinte a liberális baloldalnak gyakorlatilag egy megveszekedett embere sincs a kistelepülések világában. Szanyi Tibor hozzátette: „ezt nem lehet elintézni budapesti liberális lefetyeléssel”.