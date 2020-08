Érdekköröket akart helyzetbe hozni a fővárosi vezetés a Lánchíd-projektben

Megosztás Tweet



A munkák csak jövőre indulnak, de a toporgás talán véget ért. Megjelent a Lánchíd felújításának kivitelezési munkálatairól szóló közbeszerzési részvételi felhívás az Európai Unió hivatalos lapjában – tudatta a Budapesti Közlekedési Központ. A híd állapota egyértelműen romlott a januári tesze-toszaság óta, emiatt pedig minimum félmilliárd forinttal többe fog kerülni a felújítás.

Az első közbeszerzési kiírást a Közbeszerzési Hatóság visszadobta, a főváros vezetése ugyanis a referencia-időszakot a jogszabályban előírt nyolc év helyett tíz évben állapította meg. A hibát azonban a hatóság felszólítására korrigálták.

Wintermantel Zsolt, a Budapesti Közlekedési Központ igazgatóságának tagja, korábbi polgármester a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta,

azért akarták kitolni a referencia-időszakot, hogy olyan cégek is beleférjenek az időszakba, amelyek a Margit-híd felújításában részt vettek.

Ezt a főpolgármester is elismerte.

Hozzátette, azóta az is kiderült, hogy egy hasonló profilú cég év végi partiján az egyik főpolgármester-helyettes vendég is volt. Tehát jelenleg elég zavaros a kép, egyelőre csak annyi érzékelhető, hogy megpróbáltak, megpróbálnak helyzetbe hozni bizonyos cégeket, miközben vagdalkoznak a kormány ellen.

A Lánchíd nemzeti büszkeség, a főváros tulajdona, tehát minden felelősség a fővárost terheli.

A főváros vezetésének a feladata Lánchíd üzemeltetése és karbantartása – hangsúlyozta.

Kiemelte, Újpest polgármestereként azt tapasztalta, ha a kormány a szavát adja egyes ügyekben, akkor azt be is tartja. Márpedig a kormány azt mondta, ha a főváros egyelőre csak a Lánchídat akarja felújítani és egy későbbi időpontra akarja halasztani az Alagút felújítását akkor is biztosítja a főváros számára a hatmilliárd forint támogatást.

Az a politikai színjáték, amit az elmúlt nyolc hónapban más ügyekben is, de a Lánchíd ügyében kifejezetten játszottak a főváros vezetői méltatlan a nemzet fővárosához.

Egy főpolgármester „nem hisztizhet” folyamatosan

– mondta.

A beszélgetés végén kitért arra is, a híd állapota egyértelműen romlott a januári tesze-toszaság óta, emiatt pedig minimum félmilliárd forinttal többe fog kerülni a felújítás. Hozzátette, az Alagút műszaki állapota nem annyira rossz, mint a Lánchídé. Azonban azért lett volna jó egyben felújítani, mert ha már a Lánchíd le van zárva, forgalomszervezés szempontjából ideális lett volna egy sokkot okozni az autózóknak.

A teljes zár 18 hónapig tart, a felújítás pedig több, mint 30 hónapig – zárta gondolatait.

A teljes beszélgetés itt hallgató meg.

A címlapfotó illusztráció.