LMP: Az európai helyreállítási terv cserbenhagyja a fiatalokat

A júliusban elfogadott európai helyreállítási terv cserbenhagyja a jövő generációját, alapvető tévedése, hogy nem ismeri el krízisként a klímaváltozást, amely nagyobb egzisztenciális fenyegetéssel bír, mint a koronavírus-járvány – mondta Kendernay János, az LMP társelnöke budapesti sajtótájékoztatóján vasárnap.

Kendernay János, az LMP társelnöke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Orbán Viktor miniszterelnök szövetségese, az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen terve cserbenhagyja a fiatalokat. Nekik kell visszafizetniük Európa adósságát, és ez csak úgy lenne igazságos, ha ezt a pénzt a jövő megóvására költenék – jelentette ki az ellenzéki politikus.

Mint mondta, számos politikus történelmi lépésnek nevezte a többéves költségvetésről és a gazdasági helyreállítási csomagról szóló uniós megállapodást, azonban a pandémiából való kilábalás terve egy óriási lépés hátrafelé a klímavédelem szempontjából. Ezzel azokat árulják el, akiket elvileg a csomag hívatott lenne megsegíteni – tette hozzá Kendernay János.

Az LMP szerint a fiatalokat terheli a „kolosszális adósság”, ezért sokkal több beleszólást kellene kapniuk pénz elköltésében. A csomag alapvető tévedése, hogy csupán 30 százaléka menne a klímaváltozás kezelésére – jelentette ki Kendernay János hozzátéve, pártja szerint sokkal erősebb ösztönzőkre lenne szükség, hogy fenntartható társadalmi és gazdasági viszonyokat lehessen létrehozni Európában.

A politikus szerint meg kell változtatni az unió működését, meg kell szüntetni azt a fajta a neoliberális rendszert, amelyre a mai Európa épült. Kendernay János több kérdést is kapott a gödi önkormányzatban kialakult helyzetről, ahol a DK, az LMP és a Jobbik képviselői felfüggesztették Balogh Csaba momentumos polgármester tevékenységét.

A politikus kijelentette: a gödiek érdekében a megoldásokat helyben kell megtalálni, és erre lát is lehetőséget. Vissza kell térni a kiindulási ponthoz, és a választási programot kell megvalósítani.

A megoldáskeresésben egészen különböző típusú ötletek merültek fel, ezekről tudtak. A polgármestert el akarták távolítani, de azt nem tudja, hogy ma is így van-e, minden nap változik a helyzet – mondta Kendernay János, aki közölte azt is, hogy támogatják az alpolgármesterüket. Ugyancsak kérdésre válaszolva elmondta, volt egy olyan szándék is a polgármester részéről, hogy lecserélje az alpolgármestereit.