A véghajrában sem veszít népszerűségéből a nemzeti konzultáció

Még kilenc nap áll a magyarok rendelkezésére, hogy kitöltsék és visszaküldjék a kormány részére a nemzeti konzultációt. A koronavírus második hullámában is a védekezés akkor sikeres, ha majd olyan intézkedések születnek, amelyekkel a magyar társadalom is egyetért. Ezért is fontos, hogy minél többen töltsék ki a konzultációt – hangsúlyozta Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője.