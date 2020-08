A béremelkedés is igazolja, a kormánynak fontos a pedagógusok megbecsülése

Megosztás Tweet



Újabb tíz százalékkal emelkedett a pedagógusok fizetése országszerte. A béremelési programban tíz év alatt lényegében megduplázódtak a tanári keresetek. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azt mondta: a béremelkedés is igazolja, hogy a kormánynak fontos a tanárok szakmai és anyagi megbecsülése – hangzott el az M1 Híradójában.



Július elsejétől folytatódott a kormány béremelési programja.

Míg egy főiskolai végzettségű pedagógus bére tíz éve még alig érte el a 150 000 forintot, addig idén már több, mint 330 000 forintot vihet haza. Az egyetemi végzettségűek esetében is hasonló a helyzet, ők 2010-ben még kicsivel több, mint 170 000 forintot kerestek, július elsejétől pedig már több, mint a dupláját.

Tíz százalékkal nagyobb fizetést kapnak a tanárok

Egy zalaegerszegi általános iskolában harmincnégy tanárnak emelték a fizetését, átlagosan bruttó 30 000 forinttal. A tanárok mellett az intézményvezetők és a helyetteseik is többet kapnak már július elsejétől. Nekik vezetői pótlékemelés jár.

„Mindannyiunk számára nagyon jól esett, úgy értékelték egyébként a pedagógusok és jó magam is, hogy ez a kormányzat részéről egy pozitív hozzáállás ahhoz a munkához, amit tavasz folyamán és az elmúlt években is letettünk, mert azért valljuk be őszintén, hogy a koronavírusos helyzetben az online tantermen kívüli tanítás mindenkinek feladta a leckét” – fogalmazott a zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola igazgatója, Domján István.

A járvány ellenére is folytatódott a béremelési program

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1-nek azt mondta, a kormánynak fontos a pedagógusok szakmai és anyagi megbecsülése, ezt igazolja az is, hogy a járvány ellenére is folytatódott a béremelési program.

„Emlékszünk 2010 előtt az akkori válságkezelésben az volt a pedagógusokat érintő intézkedés, hogy tizenötezer pedagógust elbocsátottak, és aki ott maradt állásban, azoktól is egyhavi bért elvettek, míg az előző baloldali válságkezelés létszámleépítést és bércsökkentést hozott, addig a Fidesz–KDNP-kormány a válság idején is emeli a pedagógusok bérét tíz százalékkal” – közölte az államtitkár.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a béremelések fedezetére a jövő évi költségvetésben csaknem 90 milliárd forintnyi többletet különítettek el.