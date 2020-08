Jobbik: A Fidesz-KDNP-kormányok tovább erősítették Magyarország gyarmati státuszát

Megosztás Tweet



A Jobbik szerint a Fidesz-KDNP-kormányok 2010 óta tovább erősítették Magyarország gyarmati státuszát, indokolatlan támogatásokat és adókedvezményeket adva a multicégeknek – mondta Z. Kárpát Dániel, az ellenzéki párt alelnöke hétfőn Budapesten tartott, a Facebookon is közvetített sajtótájékoztatóján.

Z. Kárpát Dániel közölte: a kormány az európai és a magyar térben is „látszólagos háborúkat, retorikai csatákat” folytat, miközben „letérdel a multik és a bankrendszer előtt, és a magyar gazdaságot olyan gyarmati státuszban tartja”, amely még a 2010 előtti időszakban is példátlan volt.

Azt mondta, 2010 előtt, „kormányzati ciklusokon átívelő módon, több mint 130 milliárd forintnyi egyoldalú támogatást kaptak a multicégek”, 2010 óta pedig további 346 milliárdot.

Hozzátette: nem kívánja azt sugallni, hogy minden munkahelyteremtési támogatás indokolatlan lett volna, de azt látja, hogy az adó- és más kedvezmények nyomán a multicégeknél és a bankoknál keletkezett óriási profitok sokszor adózatlanul vándorolnak ki Magyarországról, és nem gazdagítják a magyar gazdaságot.

„Amikor pedig egy koronavírus okozta válsághelyzet bekövetkezik, akkor az Audi és az összes nagy, eddig is kedvezményezett multicég sorban áll az adófizetők forintjaiért” – fogalmazott az ellenzéki politikus.

Z. Kárpát Dániel azt hangoztatta: a Jobbik nem a multicégekkel kötne stratégiai szövetséget, hanem a magyar mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozásokkal, amelyek a „hátukon viszik ezt az országot”, amelyek a munkahelyek kétharmadát biztosítják, de „mindig az utolsók a sorban”.

A Jobbik alelnöke a közelmúltban lezajlott uniós költségvetési tárgyalásokat úgy értékelte: „a Fidesz-KDNP olcsó kufárkodás szintjére vitte le az Európai Unióval kapcsolatos pénzügyi kérdéseket.”

Hozzátette: elképedve állnak az előtt is, hogy a DK által benyújtott közlemény „nem kerülhetett be a diskurzustérbe, és az ellenzéki pártok által megfogalmazott követelményektől megrettenve a Fidesz-KDNP most már a parlamentbe sem hajlandó befáradni”.