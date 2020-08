Megosztás Tweet



A Somogy és Baranya megyei közgyűlési elnök, a térség országgyűlési képviselője és Balatonboglár polgármestere is közösen tiltakozott a szocialisták a Balaton mindannyiunké elnevezésű akciója ellen. A politikusok szerint az MSZP állításaival ellentétben a szabadstrandok az elmúlt években látványosan megújultak, a déli parton pedig szinte nincsen olyan település, ahol ne lehetne ingyenesen fürdőzni. Az MSZP az elmúlt hetekben azért indított aláírásgyűjtést, mert szerintük egyre kevesebb szabadstrand működik a Balatonon, és az emberektől elveszik a színvonalas nyaralás lehetőségét. A strandolók viszont az M1 Híradójának azt mondták: elégedettek a fejlesztésekkel.



A Balaton megmentését tűzték zászlóra az MSZP-s politikusok a Balaton mindannyiunké kampányban. A szocialisták jelezték: aláírásgyűjtésbe kezdenek, mert úgy vélik, egyes érdekkörök kinézték maguknak a tó környékét és mostanra alig maradt néhány szabadstrand Magyarországon.

Csakhogy a térítésmentes fürdőzésért Gurmai Zita Keszthelyen, Molnár Zsolt budapesti elnök pedig a déli-parit Siófokon aggódott. Csupa olyan településen, ahol működnek ingyenes fürdőhelyek. Kunhalmi Ágnes a szabad strandolást követelve a szintén déli parti Fonyódról posztolt képet és azt írta: egymás után számolják fel azokat a területeket, ahol ez lehetséges.

Balatonboglár polgármestere is cáfolta az MSZP állításait

A Balaton déli oldalán szinte nincs is olyan település, ahol ne lehetne díjmentesen fürödni. A déli-parton csaknem ötven szabadstrand működik – közölte az M1.

Vasárnap Balatonboglár polgármestere, a térség országgyűlési képviselője és a Somogy valamint Baranya megyei közgyűlési elnökök közös sajtótájékoztatóján cáfolták az MSZP állításait, miszerint a Balatonról eltűntek volna a szabadstrandok.

Szerintük a baloldal hisztériakeltésre használja a Balatont.

Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere hangsúlyozta: a település hat strandjából mindegyik ingyenes, a partszakasz pedig az elmúlt években új játszótereket, futópályát és felújított sétányokat is kapott.

„A strandjaink folyamatos kormányzati tájékoztatással újulnak meg, csak itt a Platán strandon egymilliárd forintból jöttek létre különböző fejlesztések, de mind a hat strandon a Magyar Turisztikai Ügynökség segítéségével több százmillió forinttal fejlődnek a strandjaink. Ez magáért beszél, és még a parkolás is ingyenes Bogláron” – fogalmazott Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere.

A fejlesztésekkel a strandoló turisták is elégedettek. Ugyanígy vélekedett egy az M1 Híradó által megkérdezett helyi férfi is. „Én hét éve lakom itt, és nagyon örömmel fogadjuk. Szép is, jó is, amit ráfordítottak az szerintem nagyon megérte” – mondta a férfi.

A kormány strandonként 100 millióval támogatja a Velencei-tó fejlesztését

A tiszafüredi szabadstrandot idén nyáron adtak át felújított formában. A következő években a Balaton és a Tisza-tó mellett a Magyar Turisztikai Ügynökség közlése szerint megújul a Velencei-tó valamennyi fürdőhelye is, amit a kormány strandonként 100 millió forintottal támogat.

A szocialisták ennek ellenére pénteken már a Velencei-tó mellől hangoztatták, hogy az embereket ezekeről a fürdőhelyekről is ki akarják szorítani.

Ugyanezek a politikusok az elmúlt másfél évtizedben

ahhoz asszisztáltak, hogy a Tisza-parti baloldali városvezetés Szeged összes szabadstrandját felszámolja

– ezt Haág Zalán, a KDNP szegedi elnöke mondta a Magyar Nemzetnek.

Haág Zalán arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a szocialisták a balatoni fürdőhelyekért folytatnak kampányt, uralmuk alatt minden ingyenes fürdőzési lehetőség megszűnt Szegeden. A kormánypárti politikus hozzázette: Botka László most fővárosi mintára a helyi Momentum javaslatára inkább lezáratja a város rakpartját ahelyett, hogy visszaadná az ingyenes strandolást a szegedieknek.