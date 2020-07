Vajon mit rejtegetnek a baloldal "átláthatósági biztosai"?

Megosztás Tweet



A baloldali vezetésű kerületek átláthatósága sok szempontból hagy kívánnivalót maga után, jellemző hiányosság, hogy az önkormányzat honlapján nem vagy csak részben érhetők el a városvezetés által kötött szerződések. Az átláthatósági biztos intézményének balliberális találmánya is inkább csak a bürokrácia növelésének, vízfejesítésnek mutatkozik a gyakorlatban – írja a Magyar Nemzet.

A lap kiemeli: bár a tavaly őszi önkormányzati választás előtt Soproni Tamás azzal kampányolt, hogy győzelme esetén azonnal elérhetővé tenné a terézvárosi önkormányzat szerződéseit a honlapjukon, a polgármesterré választott momentumos politikus hivatala ezt csak a napokban tette meg, közérdekű adatigénylésünket követően.

Soproni Tamás, a Momentum elnökségi tagja (Fotó: MTI/Mónus Márton)

„Azokra a feladatokra, amit eddig a sajtóosztály és a Terézvárosi Magazin szerkesztősége ellátott, létrehoztak egy párhuzamosan működő sajtóosztályt, míg a fotózást és a sajtófigyelési teendőket kiszervezték” – sorolta Lindmayer Viktor, a VI. kerület fideszes önkormányzati képviselője a Magyar Nemzetnek. Hozzátette: az önkormányzati cégeken belül zajló folyamatokra pedig egyáltalán nem látnak rá, mert példátlan módon nem engedik be a fideszes delegáltakat a cégek felügyelőbizottságaiba, így a több milliárd forintos pénzmozgásokat lebonyolító Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt.-be se.

Az átláthatóság hiánya több baloldali kerületben is problémát okoz, amire a balliberálisok által kitalált átláthatósági biztosok – egyre szaporodó számuk ellenére – sem jelentettek megoldást, sőt valójában az átláthatatlanságot növelték

– húzta alá a lap.

Ismeretes: először Zuglóban, még Karácsony Gergely polgármestersége alatt nevezték ki átláthatósági biztosnak az ex-LMP-s Vágó Gábort, akinek munkájával Karácsony is elégedetlen volt, és tavaly menesztette is. Korábban Várnai László, a CivilZugló Egyesület képviselője vélte úgy a blogján, hogy háromnegyed millió forint közpénz aránytalanul sok a Vágó által írt néhány oldalért, és azt is megjegyezte, hogy pont a legátláthatatlanabbul működő, sok száz millió forintot, sőt milliárdot mozgató cégeket nem világították át. A jelenlegi helyzettel kapcsolatban Várnai azt hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek, hogy a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.-nek év eleje óta semmilyen szerződése nincs feltöltve az önkormányzat honlapjára.

Az átláthatósági biztos ominózus intézményét két DK-s vezetésű kerület is átvette. Rákospalotán az LMP korábbi országos pártigazgatója kapta tavaly ősszel ezt a havi 350 ezer forinttal honorált pozíciót Németh Angéláéktól.

Úgy vélem, ez lehetett az ára annak, hogy az LMP részt vegyen az ellenzéki összefogásban



– mondta a Magyar Nemzetnek Lehoczki Ádám, a XV. kerületi Fidesz frakcióvezetője.

A lap szerint a szintén Gyurcsány-párti László Imre vezette Újbudán is nagy port kavart az átláthatósági biztos kinevezése. Megdöbbentő módon azonban először nem tették nyilvánossá az erre a posztra kinevezett Nagy Zoltán fizetését. Csak Novák Elődnek, a Mi Hazánk önkormányzati képviselőjének közérdekű adatigénylésére adott válaszból derült ki, hogy

a Soros György által támogatott Transparency International elnöke havi egymillió forintért vállalta el a megbízatást, s a lelepleződés után a felére csökkentették az összeget.

László Imréék a több milliárdos adócsalással megvádolt Czeglédy Csaba ügyvédi irodájával is szerződtek, amivel kapcsolatban Novák Előd a Magyar Nemzetnek azt hangsúlyozta: a tételes teljesítésbe nem engednek betekintést még a képviselőknek sem.

A Magyar Nemzet szerint a Niedermüller Péter vezette VII. kerületben a testületi ülések jegyzőkönyveit is titkolják (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A DK-s Niedermüller Péter vezette Erzsébetváros is Czeglédy irodájával kötött egy 29 millió forintos szerződést, amely más önkormányzatokkal összehasonlítva meglehetősen magas összeg. Veres Zoltán, a Fidesz VII. kerületi képviselője arra is rámutatott: Niedermüllerék számos fontos információt – köztük korábbi határozatokat – nem tettek elérhetővé az önkormányzat új honlapján, és arra a Gyurcsány-párti polgármester hivatali ideje alatt tartott testületi ülések jegyzőkönyvét még kivonatban sem töltötték fel – emelte ki a Magyar Nemzet.

A címlapfotó illusztráció.