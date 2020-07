Továbbra is bizonytalan, hogy meddig csúszik még a Lánchíd felújítása

Megosztás Tweet



Továbbra is bizonytalan, hogy pontosan mikor kezdődhet el a Lánchíd felújítása. Bár a főváros korábban azt ígérte, hogy mostanra meglesz a határozat a közbeszerzés kiírásáról, döntés a pályáztatásra jogosult BKK pénteki igazgatósági ülésén sem született. A kormány a beruházáshoz hatmilliárd forintos segítséget ajánlott a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzatnak. A baloldali városvezetés ennek ellenére hónapok óta halogatja a felújítás megkezdését – hangzott el az M1 Híradójában.



„A BKK igazgatósága a jövő héten tárgyalja, és gondolom jóváhagyja majd azt a közbeszerzési kiírástervezetet, amin a kollégák most az utolsó simításokat végzik” – nyilatkozta Draskovics Tibor, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) igazgatóságának elnöke július 9-én a Klubrádiónak.

Gyurcsány Ferenc korábbi pénzügyminisztere arról beszélt, hogy úgy gondolja, a Lánchíd felújításához szükséges pályázatról a következő igazgatósági ülésen már érvényes döntés lesz. Nem lett. Pedig Karácsony Gergely helyettese, a szocialista Tüttő Kata és Fendrik László, a BKK vezérigazgatója péntekre közös sajtótájékoztatót is hirdetett, hogy beszámoljanak az eredményekről.

Csak elvben vitatták meg a Lánchíd felújítását

Konkrét döntés helyett azonban ezúttal is csak elvben vitatták meg a Lánchíd felújítását. A tenderről Fendrik László csak feltételes módban beszélt.

„Elvi támogatásáról biztosította a menedzsmentet a tekintetben, hogy jövő héten a Lánchíd közbeszerzését szeretné megvitatni, és potenciálisan jóváhagyni. Tehát ez azt jelenti, hogy jövő héten remélhetőleg a BKK igazgatósága jóváhagyja a közbeszerzés kiírását, ami azt jelenti, hogy június vagyis júliusban, e hónapban ez a közbeszerzés, ez kiírásra kerülhet” – fogalmazott a BKK vezérigazgatója.

Korábban Karácsony Gergely is csak egy bizonytalan határidőről szóló ígéretett tett

arra a kérdésünkre, hogy meddig csúszhatnak még a munkálatok.

Holott szakértők szerint a Budapest egyik jelképének számító híd felújítása halaszthatatlanná vált. A főváros év elején forráshiányra hivatkozva arról ugyan döntött, hogy a Lánchídhoz tartozó Váralagút rekonstrukcióját kiveszi a projektből, az azóta eltelt fél évben a felújítás alapjául szolgáló engedélyokiratot mégsem módosították.

Ebben a Lánchíd és a Váralagút továbbra is együtt szerepel. Tüttő Kata most azt mondta: a módosítás azért nem történt meg fél év alatt sem, mert szerinte előbb a kormánynak kellene rögzítenie, hogy a főváros számára biztosított hatmilliárd forintos támogatást Budapest a Lánchídra önmagában is felhasználhatja.

„Azért vártunk eddig, mert a kormány megígérte, hogy módosul az a kormányhatározat, ami a legfontosabb. A műszaki a legfontosabb, de ami a pénzügyi lábát adja ennek az asztalnak, és ebben a kormányhatározatban egy együttes beruházásra szól a Váralagútra, a Lánchídra és a villamos-aluljáróra” – jelentette ki Tüttő Kata.

A főpolgármester felelőssége a felújítás

„A Lánchíd a főváros tulajdona és a főpolgármester felelőssége azt felújíttatni” – így reagált az M1-nek Wintermantel Zsolt. A BKK igazgatótanácsának tagja hangsúlyozta: a rendelet szerint a munkálatok teljes összegét a Fővárosi Önkormányzatnak kellene biztosítania a közbeszerzést kiíró BKK számára.

Tüttő Kata állításával ellentétben pedig szerinte

először a Karácsony Gergely vezette közgyűlésnek kellene eldöntenie, hogy mit akar,

a kormány ugyanis csak ezután módosíthatja a támogatásról szóló határozatot.

„Az releváns, hogy milyen engedélyokiratot fogad el a főváros, abból derül ki, hogy mi a szándéka, ahhoz lehet egyébként különböző forrásokat és támogatásokat igénybe venni. Tehát mindaddig, amíg a főváros nem dönt úgy, hogy az engedélyokiratban csak és kizárólag a Lánchíd felújításáról beszél, addig nem mutogathat a kormányra, illetve hát megteheti, mert a Facebook mindent elbír, de attól a kicsit is hozzáértők számára nyilvánvaló, hogy csak a direkt, és most már rendszeres feszültségkeltés a céljuk, és nem az érdemi munka” – közölte Wintermantel Zsolt.

Újpest korábbi Fidesz–KDNP-s polgármestere a közösségi oldalon hozzátette: az elmúlt fél év Mekk mester tempója és semmittevése súlyos károkat okozhat. A késlekedés és a híd romló állapota ugyanis a felújítás további drágulását jelentheti.