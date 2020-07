Magyarország jó tárgyalási pozícióban vághat neki a hét végi uniós csúcsnak

Megosztás Tweet



A hétvégén ismét tárgyalnak az uniós tagállamok vezetői a hét éves költésvetésről és az uniós gazdasági mentőcsomagról. A V4-eknek köztük Magyarországnak is komoly tárgyalási pozíciója van, mivel a sikeres válságkezelésnek és az elmúlt években lezajlott jó gazdasági konszolidációnak köszönhetően nincs szüksége a hitelre és a vissza nem térítendő támogatásra. Németország pedig hajlandó komoly kompromisszumokra annak érdekében, hogy minél hamarabb döntésre jussanak a vezetők.

Ismét uniós csúcsra készülnek az uniós tagállamok vezetői. A hétvégi találkozón megpróbálják elfogadni a következő évek költségvetését és a koronavírus járvány gazdasági hatásainak kezelésére szánt sok százmilliárd eurós hitelcsomagot, ami adósságba kényszeríti az országokat.

A magyar kormány álláspontja egyértelmű, ne kapjanak több támogatást a gazdagabb országok, a pénzek elosztása legyen igazságos, és abba ne keverjék bele a politikát. Szakértők szerint kevés az esély a megegyezésre, a javaslat ugyanis több sebből is vérzik.

Egyelőre óriási a véleménykülönbség a tagállamok között

Kurucz Orsolya, az Alapjogokért Központ projektvezető-helyettese az M1 Ma reggel című műsorában elmondta: ahhoz, hogy megállapodás szülessen a mentőcsomagról és a költségvetésről, nagy lépéseket kell tegyenek a felek egymás felé, mivel óriási a véleménykülönbség közöttük.

„A fukar négyek vannak talán a legmesszebb a többiektől, hiszen ők már a kezdetektől elítélik azt, hogy hitelt vegyen fel az Európai Unió, és hogy a felvett összeg jelentős részét a déli államok kapják meg vissza nem térítendő támogatásként” – fogalmazott.

Hozzátette: ha pedig elfogadásra kerül a hitelfelvétel ragaszkodnak ahhoz, hogy az komoly feltételek mentén valósuljon meg, ugyanúgy, mint a támogatások elosztása a tagállamok között. Ebben a pontban a fukar négyek és magyar álláspont megegyezik.

A tagállamok próbálják saját álláspontjukról meggyőzni egymást

Arra is emlékeztetett, hogy az elmúlt héten számos miniszteri találkozóra került sor, a spanyol miniszterelnök például a holland miniszterelnököt próbálta a déli tagállamok oldalára állítani. Erre azért volt szükség, mivel

a legnagyobb ellentétek az északi és a déli államok között húzódnak.

A tárgyalásokat továbbá az is nehezíti majd, hogy a közép-kelet európai térség az igazságos elosztást szorgalmazza.

A V4-nek komoly tárgyalási pozícióban kerültek



Kurucz Orsolya kihangsúlyozta a visegrádi országoknak, köztük

Magyarországnak is elég komoly tárgyalási pozíciója van tekintettel arra, hogy egy sikeres válságkezelést követően és az elmúlt években lezajlott jó gazdasági konszolidációnak köszönhetően hazánknak és a V4-eknek nincs szüksége a hitelre és a vissza nem térítendő támogatásra.

Elmondta, mivel a magyar kormány pusztán szolidaritásból akarja támogatni a hitelfelvételt, így jogosan követelheti azt, hogy csak akkor szavazza meg a költésvetést és a mentőcsomagot, ha a magyar Országgyűlés által felállított feltételek is megvalósulnak.

Németország kész komoly kompromisszumot kötni

A napokban világossá vált, Németország komoly kompromisszumokra hajlandó, igyekszik felsorakoztatni maga mögé a lehető legtöbb tagállamot, annak érdekében, hogy minél hamarabb, akár már a hét végén megállapodásra jussanak a felek és megszülessen a döntés. Ennek érdekében

Angela Merkel német kancellár kész háttérbe szorítani a jogállamisági kérdéseket is

– mondta Kurucz Orsolya. Hozzátette, ez abból is kitűnik, hogy Angela Merkel a legutóbbi nyilatkozataiban már arról beszél, hatékony lehet összekötni a jogállamisági kérdést a költségvetéssel, de most a legfontosabb, hogy minél hamarabb megszülessen a megállapodás, mivel a déli tagállamok egyre komolyabb gazdasági válságba kerülnek.

A támogatások jelentős részéhez fog hozzáférni Magyarország

Az agrártámogatások nemcsak a visegrádi négyek számára fontosak, hanem például Franciaország számára is. Azért is sikerült az agártámogatások jobb elosztását megvalósítani, mert Emmanuel Macron francia elnök is a V4-ek álláspontját képviselte – mondta.

Hozzátette, „a kohéziós támogatások is kevésbé lesznek megvágva, azonban jelen állás szerint Magyarország közel 20 százalékkal kevesebbet kapna a jövő évi költségvetés ezen részéből”. Szerencsére ez a kiesés kompenzálható azzal, hogy a helyreállítási alap, ami kiegészíti a hét éves költségvetést, olyan jellegű fejlesztéseket is lehetővé tesz, amit a kohéziós forrás is finanszírozna.

