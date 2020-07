Farkas Örs: A határvédelem most fontosabb, mint bármikor

Megosztás Tweet



A migrációs nyomás folyamatos erősödése mellett a koronavírus-járvány következményeivel is számolni kell, így a határvédelem most fontosabb, mint bármikor – jelentette ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője csütörtökön.

Farkas Örs a bácsalmási határőrizeti kerítésnél tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott:

amellett, hogy meg kell védeni a magyar emberek biztonságát, meg kell védeni a magyar emberek egészségét is.

Hangsúlyozta: Törökországban, Görögországban, Észak-Macedóniában, Bulgáriában, Szerbiában és Boszniában a migrációs jelenlét összekapcsolódott a koronavírus-fertőzés növekedésével, és ezekben az országokban a járvány megállítása egyelőre gondot okoz.

A szóvivő szerint ugyanakkor az Európai Unió szándéka nem változott az elmúlt években, hiszen „azt lehet látni, hogy – kihasználva a koronavírus-járvány adta lehetőségeket – olyan jogszabályok és javaslatok kerülnek az asztalra, amelyek a migráció további szervezését és a kötelező elosztási kvótának az elfogadását célozzák”.

Az Európai Bíróság elmarasztalja a migráció ellen küzdő országokat

Az Európai Bíróság pedig olyan ítéleteket hoz, amelyek elmarasztalják a migráció ellen küzdő országokat, elég csak a tranzitzónákkal kapcsolatos, Magyarországgal szembeni ítéletre gondolni – tette hozzá.

Farkas Örs kiemelte: éppen ezért most különösen fontos, hogy „a kormány a magyar emberek felhatalmazásával és támogatásával hatékonyan foglalhasson állást a brüsszeli bürokráciával szemben”.

Arra kért mindenkit, hogy töltse ki a nemzeti konzultáció íveit,

amelynek egyik kérdése kifejezetten erre vonatkozik, és küldje vissza a kormánynak. Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta: mára egyértelművé vált, hogy „az illegális migráció szinte kéz a kézben jár a koronavírussal”.

A négy Bács-Kiskun megyei határvédelmi bázis legfontosabb feladata éppen ezért a magyar és európai határok, gyakorlatilag a schengeni határok védelme, a magyar állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának megőrzése, az ország belső békéjének biztosítása – tette hozzá.

Hangsúlyozta, a Szicíliában partra szálló, ott megvizsgált illegális migránsok 23 százaléka volt koronavírus-fertőzött. Jól látható tehát, hogy az illegális migránsok feltartóztatása mellett az egészségvédelmet és a járványügyi biztonságot is szolgálja a határvédelem – fogalmazott.

Az államtitkár elmondta: idén, július 1-jéig 10 747 embert fogtak el a határon, ami napi átlagban ötvenet jelent. Az elmúlt harminc napban pedig ez az átlag hetvenötre emelkedett, ami rendkívül nagy kockázatot jelent a koronavírus okozta járvány időszakában – hangsúlyozta.

Elmondta: a határ őrzésében résztvevők határvédelmi és járőrözési feladatokat látnak el, akár kutyákkal is, és a Magyar Honvédség csaknem ötszáz járműve áll rendelkezésükre. A felderítést pedig már akár a levegőből is el tudják végezni, hiszen a Mi-24 harci helikopterek mellett Magyarország legújabb, H145M jelű könnyű, többcélú helikopterei is részt vesznek benne.

Szétszóródva érkeznek az illegális migránsok

Németh Szilárd kiemelte: az ideiglenes határőrizeti kerítéshez érkező illegális migránsok ma már rendkívül felkészült és felkészített emberek. Nem nagyobb csoportokban érkeznek, hanem szétszóródva.

Tájékozódásukat segítve talajdetektorral figyelik a határőrök mozgását és vadkamerákat helyeznek ki. A csoportok a szárazföld mellett vízen is egyre gyakrabban próbálkoznak: a Tiszán, a Maroson és a Ferenc-csatornán gumicsónakokkal érkezők közül azonban eddig mindenkit elfogtak – jelentette ki.

Bányai Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta: Bácsalmás vidéke 2015 előtt „átjáróház” volt, hiszen Magyarország déli határai mentén folyamatosan érkeztek az Európába tartó idegen népek.

Míg azonban az emberek korábban félelmeikről számoltak be, ma már arról tájékoztatják, hogy a határok védelme,

a határzár megépülése óta Bács-Kiskun megye érintett része biztonságossá vált.

Az embereket és a hazájukat védő katonáknak és rendőröknek ezért köszönettel tartoznak – emelte ki.

A címlapfotó illusztráció.