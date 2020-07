Fidesz: Korózs jobban teszi, ha saját kamuvideóit vizsgálgatja

Megosztás Tweet



Korózs jobban teszi, ha saját kamuvideóit vizsgálgatja – reagált a Fidesz a parlament népjóléti bizottság szocialista elnökének hétfői közleményére.

Korózs Lajos előzőleg arról írt, hogy vizsgálja parlamenti bizottság a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatos kormányzati döntéseket annak érdekében, hogy a tanulságokat levonva az ország felkészültebb legyen egy esetleges második hullámban.

A Fidesz erre úgy reagált, a koronavírus-járvány jelenleg is tart, sok országban most is százak betegszenek és halnak meg. Magyarország a sikeres védekezésnek köszönhetően eddig el tudta kerülni a tömeges megbetegedéseket – tették hozzá.

A kormánypárt szerint mindezt ráadásul úgy sikerült elérni, hogy a baloldal kezdettől akadályozta a védekezést: nem szavazták meg a koronavírus-törvényt, a gyors döntéseket megalapozó veszélyhelyzet elrendelését, a járvány elleni védekezést biztosító költségvetési támogatásokat és a járványügyi készültséget sem.

„Ehelyett csak a politikai akciókkal és támadásokkal vannak elfoglalva, lejárató kampányokat, kamuvideókat és álhíreket gyártanak Magyarország és a védekezésben részt vevő szervek lejáratására. Korózs Lajos tehát jobban teszi, ha a saját felháborító politikai tevékenységét és a kamuvideóit vizsgálgatja, és nem azokat, akik több hónapja éjjel-nappal dolgoznak a járvány elleni védekezésben” – hangsúlyozta közleményében a Fidesz.