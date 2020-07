Origo: Aggályos ívgyűjtés Mezőtúron

A baloldal Mezőtúron is megpróbálja elszedni az emberektől a nemzeti konzultációs íveket – erről írt az Origo egy birtokukba került videó alapján. A portál beszámolója szerint több tucat ív van az asztalukon, amelyek eredete kérdéses, miután a felvételen nem látszik, hogy bárki is odaadná nekik. Több hasonló eset is történt a héten, ezeket az akciókat Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos aggályosnak nevezte – hangzott el az M1 Híradójában.