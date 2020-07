ÉLŐ: Amíg nincs vakcina, a fertőzés velünk fog élni

Cikkünk frissül.

Lehet külföldre utazni, de elővigyázatosan

A kormány tegnapi ülésén is a koronavírus járvány volt a fő téma. Járványügyi készültség van Magyarországon. Az első csatát megnyertük, de amíg nincs vakcina a fertőzés velünk marad, fenn kell tartania készültséget – mondta Gulyás Gergely a kormányinfón. Hozzátette, bár az aktív fertőzöttek száma csökken Magyarországon, Európában, a környező országokban aggasztó adatok látnak napvilágot.

Ahol Magyarországon fertőzési góc alakult ki, oda külföldi hozta be a vírust

– jegyezte meg. Éppen ezért is kell újabb döntéseket hozni, hogy megakadályozzuk, hogy Magyarországon is megforduljon a tendencia. Elmondta: a határok nyitva vannak, külföldre lehet utazni, de azt tegyék elővigyázatosan.

Európai hitelfelvétel: közös utakat kell találni

A magyar kormánynak az volt a véleménye, hogy az eladósodás nem jó megoldás. Amikor 2010-ben átvették a kormányzást akkor sem az adósságot akarták növelni, hanem csökkenteni. A mostani európai bizottság döntésével is így vannak.

Magyarország szolidaritását kifejezve hajlandó támogatni az európai uniós országokat, amelyek bajban vannak,

elfogad egy más gazdaságélénkítő csomagot is, de a hitelfelvételt nem támogatja – mondta.

Hozzátette, azt remélik, hogy az unió képes a nézetkülönbségeket félretenni és olyan döntést hozni, ami minden félnek jó lesz: a közép európai országoknak megadja a lehetőséget, hogy a gazdaságukat saját döntésük szerint tudják megoldani.

A bajban arra van szükség, hogy közös utakat találjunk.

A Kaleta ügy gyomorforgató

A Kaleta üggyel is foglalkoztak. A gyermekvédelem elég szigorú. Ami az esetben történt az gyomorfogató, és a legszigorúbb büntetést érdemli. Úgy gondolják

mindet meg kell tenni a gyerekek mentális egészsége megőrzéséért.

Ha indokolt, a btk. módosítására is készek – mondta.

A rövidtávú lakáskiadásokról az önkormányzatok dönthetnek

Az Airbnb vel is foglalkozott a kormány. A kerületeknek adnak lehetőséget, hogy szabályozzák a rövidtávú lakáskiadásokat. A teljes tilalomtól a korlátlan engedélyezésig. Megnézték a környező országok példáját is, ott is változó a szabályozás. Úgy döntöttek, hogy

a helyi és kerületi önkormányzatoknak is teljes szabadságot adnak

– közölte a miniszter.

Jelentős az érdeklődés a nemzeti konzultáció iránt

Eddig 232 ezer nemzeti konzultációs kérdőívet küldtek vissza. Ez azt mutatja, hogy az érdeklődés jelentős. Ezt azért is lehet állítani, mivel a kérdőívek fele még a postán van, nem kézbesítették őket – mondta Gulyás Gergely.

Hozzátette, örülnek, hogy már ennyien visszaküldték.

Továbbra is arra buzdítanak mindenkit, hogy töltsék ki a kérdőívet,

így közöljék véleményüket a kormányzattal.

Sokféle magatartást láttak a demokráciákban, azonban egyet semmiképp nem tudnak megérteni, azt, hogy miért akarják a kérdőív kitöltéstől, a véleménynyilvánítástól megfosztani az embereket – hangsúlyozta.

