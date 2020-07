Soltész: Nagy felelősségünk az élet minden területén a szerb-magyar barátság elmélyítése

Megosztás Tweet



Nagy felelősségünk az élet minden területén a szerb-magyar barátság elmélyítése – fogalmazott a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán, Gárdonyban, ahol a Palicsi Vitorlás Klub magyar és szerb sportolóinak vitorlástábora zajlik.

Cikkünk frissült.

Soltész Miklós hangsúlyozta, hogy sosem látott kiváló kapcsolat alakult ki a szerb és a magyar nemzet között, mert mindkét ország „félre tudta tenni a történelmi múltat, a sérelmeket és fájdalmakat”.

Úgy vélte, a Palicsról érkezett gyerekek is érezhetik a tábor során, hogy magyarnak és szerbnek nemcsak most, hanem évszázadok múlva is jó barátságban, közösen kell együtt élnie. Ennek pici szelete a sportbarátság, amihez az edzőtábor is hozzájárul – fűzte hozzá.

Kikics Andrea, a Vajdasági Vitorlás Szövetség elnöke, a Palicsi Vitorlás Klub tagja közölte, hogy tizennyolc gyereket hoztak Szerbiából, közülük öten belgrádiak, a többiek a palicsi klub igazolt versenyzői.

Soltész Miklós kiemelte: a táborban mindenki érezheti, hogy a magyarokra mindig számíthatnak, mint ahogy a magyarok is szeretnének számítani rájuk.

Rámutatott: „nagy bajban van a világ, nagy őrület felé kergeti magát, főleg Nyugat-Európa és az Egyesült Államok, ezért ebben a helyzetben a közép-európai és a Balkán térségének nincs más lehetősége, mint összefogni és együttműködni”.

Az államtitkár elmondta, hogy a magyar kormány a Szerb Országos Önkormányzattal közösen szervezte az edzőtábort a Velencei-tavi Vízi Sportiskolába (VVSI), amelyet a kormány másfél millió forinttal támogat. Ebből az összegből a gyerekek utazása, szállása, étkeztetése biztosított az öt nap során.

Kikics Andrea jelezte, hogy a gyerekek haladó vitorlázók, többen szép eredményeket értek már el Szerbiában és Magyarországon is.

Mint mondta, az idei szezonjuk a koronavírus-járvány miatt rövid és igen zsúfolt lesz, ezért az öt nap folyamán is a következő versenyekre készülnek. Az edzőtáborban Zakic Dejan edző vezetésével reggelente kondíciós edzésen vesznek részt a fiatalok, majd délelőtt és délután is vízre szállnak.