Tarlós István sokkal nagyobb hitellel vette át a főváros vezetését, de ez nem akadályozta a fejlesztésekben

Az új fővárosi városvezetés továbbra sem írta ki a közbeszerzést a Lánchíd felújítására. Annak ellenére, hogy tavaly december óta lehet tudni, a híd rossz állapota miatt nem halasztható a felújítás. A munkákhoz a fedezet is megvan és a tervek is készen állnak. Tarlós István elmondta, kilenc évvel ezelőtt 251 milliárd forint adóssággal kapta meg a városháza kulcsát, míg Karácsony Gergely 112 milliárddal vette át a főváros vezetését.

Tarlós István főpolgármester a használatbavételi engedély átadása alkalmából megtekinti az M4-es metróvonal első elkészült metrómegállóját, a Bikás park állomást Budapesten 2013. október 22-én (Fotó: MTI/Marjai János)

Tarlós István 251 milliárd forintos adóssággal vette át kilenc évvel ezelőtt a város vezetését

Tarlós István miniszterelnöki megbízott, volt főpolgármester az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, hétfőn az ultraliberális Horn Gábor is megszólalt a Lánchíd ügyében. Horn kijelentette, nem csodálja, hogy a város vezetése nem tudta megkezdeni a Lánchíd felújítását, hiszen óriási mennyiségű adósságot örökölt meg az előző vezetéstől.

Tarlós emlékeztetett, az általa vezetett önkormányzat kilenc évvel ezelőtt 251 milliárd forint adóssággal kapta meg a városháza kulcsát, ebből pedig 73 milliárd forint működési adósság és hitel volt. Hozzátette, ez volt az egyik oka annak, hogy 2015-ig nem tudták elkezdeni az M3-as metró felújítását.

be kellett fejezniük az M4-es metró építését, ami közel négy évet vett igénybe

– mondta. Hozzátette, ez pedig nem 25 milliárd forintos projekt volt, mit a Lánchíd felújítása, hanem 406 milliárd forintos.

Tarlós István azt is elmondta, a 2009 előtti városvezetés ugyan elkezdte az aládúcolt és életveszélyes Margit híd felújítását, de azt sem fejezték be a ciklusok ideje alatt. Hozzátette, azt is nekik kellett befejezniük, így

amíg a Margit híd felújítási munkálatai zajlottak, nem kezdhették el a Lánchíd felújítását,

hiszen két forgalmi híd lezárása megbénította volna az átkelést a város két része között.

Továbbá rájuk várt még az M3-as metró korszerűsítése is,

aminek csak az infrastrukturális felújítása közel 270 milliárd forintot igényelt – emelte ki.



Tarlós István azt is elmondta, az előbb említett korlátok ellenére a jelenlegi főpolgármester helyettes Gy. Németh Erzsébet és „tettestársai” az ő nevét és elérhetőségét ragasztották ki az általuk hátrahagyott hármas metróra, azzal az üzenettel, ha bármi probléma adódik a metróval, akkor Tarlós Istvánt kell keresni az üggyel kapcsolatban.

a vízművek visszavásárlási kényszere is Tarlós István és munkatársai vállát nyomta,

hiszen a francia tulajdon miatt nem lehetett uniós támogatást szerezni a csőfelújításokra.

Elmondta, a francia vezetőség egyáltalán nem foglalkozott a csövek karbantartásával, felújításával. Hozzátette, miután sikerült az önkormányzatnak visszavásárolnia a vízműveket, évente átlagosan 2,5 milliárd forintot fordított a csövek karbantartására, illetve közel 400 kilométer csatornát is kiépítettek, mivel 2002-2010 között egy méter sem készült el. Ezen kívül pedig a BKV járműállományát is fel kellett újítaniuk.

Karácsony Gergely sokkal kisebb hitellel vette át a főváros vezetését

Ezzel ellentétben Karácsony Gergely főpolgármesternek

112 milliárd forintnyi fejlesztési hitelt kellett átvenni a Tarlós István vezette önkormányzattól.

Elmondta, ami pedig a legfontosabb, hogy az átvett hitelállomány három részből áll, 38 milliárd forintnyi EIB-hitelből, aminek futamideje a közlekedésre fordítható résznek 2049, a nem közlekedésre fordítható hitelrésznek pedig 2044. Ezen kívül az M3-as metró felújítására felvett hitelt kellett átvennie Karácsony Gergelynek, ezt a hitelt 2030-ig kell visszafizetni.

Már Tarlós István idején minden készen állt a Lánchíd felújítására

Ami a Lánchidat illeti 2013-ban Tarlós István elkezdte terveztetni a felújítás lépéseit, 2016-ban pedig már kész engedélyes tervekkel rendelkeztek. Elmondta, 2017-re már megvoltak a kiviteli tervek is, 2018-ban pedig a kormánytól hétmilliárd forintos támogatást is kilátásba helyeztek. Hozzátette, 2019-ben kiírták a tendert a híd felújítására, az indok amiért nem kezdték el a felújítást az volt, hogy indokolatlanul magas árú ajánlatokat kaptak.

Kiemelte, azonban azt nem érti, hogy 2019 októbere óta a mostani városvezetés, miért nem írt ki egy újabb tendert, hiszen minden elvesztegetett nappal költségesebb lesz a Lánchíd felújítása.

A címlapfotó illusztráció.