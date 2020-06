A magyar EU-biztossal tárgyalt az LMP társelnöke

Megosztás Tweet



Egy európai zöld fordulatról, a Benes-dekrétumokról és az unióból érkező, a kilábalást célzó támogatások felhasználás ellenőrzéséről is tárgyalt Kendernay János, az LMP társelnöke Várhelyi Olivér szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős magyar uniós biztossal kedden Brüsszelben.

Az LMP társelnöke erről online sajtótájékoztatón számolt be, hangsúlyozva: mivel pártja ebben a ciklusban nincs jelen az Európai Parlamentben, fontosnak tartja a rendszeres kapcsolattartást az uniós intézményekkel.

Közölte: az LMP kiemelten támogatja az Európai Bizottság által szorgalmazott zöld fordulatot, és szükségesnek tartja, hogy arról megállapodást szülessen, ám a magyar kormány hozzáállását ehhez nem tartja megfelelőnek a párt.

Kendernay János elmondta: köszönetet mondott Várhelyi Olivérnek a nemzeti régiókról szóló uniós polgári kezdeményezés támogatási határidejének meghosszabbításáért.

Felvetette azt is: megoldást kell találni a Szlovákia és Magyarország viszonyát is mérgező, a II. világháború után Csehszlovákiában született Benes-dekrétumok problémájára is, ám, mint mondta, a magyar külügyi tárca ezen kezdeményezésére még csak nem is reagált.

A társelnök azon meggyőződésének is hangot adott, hogy a kilábalásnak a járvány okozta válsághelyzetből a zöld fordulaton, valamint a szociális juttatások és a helyi gazdaságok megerősítésén kell alapulnia, amelyhez az uniónak is hozzá kell járulnia.

Kijelentette azt is: az Európai Bizottságot is felelősség terheli azért, mert Magyarországon az uniós források gyakran célt tévesztenek, az emberek helyett az oligarchákat segítik. Ezért a kilábalást segítő források felhasználásának alapos ellenőrzését szorgalmazta.

Közvetítette Európa zöld polgármestereinek kérését is arra vonatkozóan, hogy közvetlenül is hozzájuthassanak uniós támogatáshoz.

Emellett felhívta a figyelmet az európai munkaerőmozgás szabályozásának gyengeségeire is, a mezőgazdasági támogatások újragondolásának szükségességére a helyi gazdaságok érdekében, és szorgalmazta a Magyarországgal szemben indított és elhúzódó, az uniós alapszerződés 7. cikkelye szerinti eljárás mihamarabbi lezárását.