Indokolatlanná vált a Pesti alsó rakpart lezárása a kánikulában

Strand-hangulatot ígért még februárban Karácsony Gergely főpolgármester a pesti alsó rakpartra. Akkor beszélt arról, hogy a nyári hétvégéken a gyalogosoké és a kerékpárosoké lesz az útszakasz. A mostani hétvége megmutatta, hogy Karácsony Gergely ötlete nem jött be. A rakpart szinte üres volt szombaton és vasárnap is. A 30 Celsius-fokos kánikulában és az 50 Celsius-fokos aszfalton senkinek nincs kedve sétálni. Közben Karácsony Gergely azt tervezi, hogy a hétvégére is kiterjeszti a rakpart-zárlatot. Ez a környéken élőknek rossz hír, ugyanis a kis utcákra zúdulna az autós forgalom – hangzott el az M1 Híradójában.