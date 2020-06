Új javaslatot terjesztett be Karácsony Gergely főpolgármester

Megosztás Tweet



Hosszú idő után összehívta Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlést. Több témakörben is szavaztak a képviselők és a kerületi polgármesterek, többek között arról a javaslatról, amit Karácsony Gergely terjesztett be. A javaslat szerint a mindenkori főpolgármester szinte bárkit kijelölhet a Fővárosi Önkormányzat képviseletére.

A Fővárosi Közgyűlés ülése (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Hosszú idő után összehívta Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlést. Több témakörben is szavaztak a fővárosi képviselők és a kerületi polgármesterek.

Új javaslatot terjesztett be a főpolgármester

Kovács Péter, a XVI. kerület fideszes polgármestere a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, Karácsony Gergely főpolgármester beterjesztett egy javaslatot, ami érinti a hivatal szervezeti és működési szabályzatát. Hozzátette, a javaslat szerint

a főpolgármester szinte bárkire, akár a hivatal portására is rábízhatná azt, hogy képviselje a Fővárosi Önkormányzatot, mi több, még kötelezettséget is vállalhatna a hivatal nevében.

Kiemelte, a javaslat ennél elrugaszkodottabb volt, hiszen az is szerepelt benne, hogy akár külső személyt is megbízhat a mindenkori főpolgármester a képviseletre, ráadásul akár egyénileg is eldönthetné, kit bíz meg a főváros képviseletével egy-egy adott eseményen, rendezvényen, sajtótájékoztatón. A végső javaslatból két elemet kivettek, azt, hogy akár külső személyt is kijelölhetnek a pozícióra, illetve azt, hogy a főpolgármester egyedül is kiválaszthatja a személyt – hangsúlyozta.

Kovács Péter szerint a javaslat hátterében az állhat, hogy Karácsony Gergely valamelyik tanácsadójának szeretné adni ezt a tisztséget.

Karácsony Gergely továbbra sem akarja vállalni a felelősséget

Azt is elmondta, az ülésen Karácsony Gergely azt kérte a fővárosi képviselőktől és a kerületi polgármesterektől, hogy fogadják el azokat a döntéseket, amelyeket a járványhelyzet idején egyszemélyben meghozott. Hozzátette, érhetetlen a főpolgármester ezen kérése, hiszen

a jogszabályok értelmében a meghozott intézkedéseket nem kell megerősítenie a közgyűlésnek, csak abban az esetben, ha a főpolgármester a felelősséget szét akarja osztani.

Kiemelte, már a Pesti úti idősotthon kapcsán is láthattuk, hogy a főpolgármester nem hajlandó vállalni a felelősséget. „Ez valószínűleg azért van, mert a háttérben a sok támogatója, tanácsadója közt komoly vita zajlik, és Karácsony Gergely a nyilvánosság előtt próbál lavírozni a sok érdek között. Egyelőre elég szerencsétlenül” – fűzte hozzá

A parkolási díj bevételforrás egyes önkormányzatoknak

„A parkolási díjak megemelése nem érinti a XVI. kerületet, mert ott ingyenes a parolás, és ingyenes is marad, amíg én vagyok a kerületi polgármester” – mondta Kovács Péter. Hozzátette, a Fővárosi Közgyűlésben mindig azt mondták, a parkolási díj nem adó, nem bevételi forrás az önkormányzatok számára, az közlekedésszervezési kérdés. Most, hogy két-három hónapra kiesett a parkolási díj, több önkormányzat is hiányolja az ebből befolyt összeget, tehát kiderült, a parkolási díj mégsem közlekedésszervezési kérdés.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

A címlapfotó illusztráció.