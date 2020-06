Szakértő: Az ellenzék célja a közbeszéd tematizálása és a figyelemelterelés 

Megosztás Tweet



Gyurcsány Ferenc a napokban azzal vonta magár a figyelmet, hogy kijelentette, a megélhetéshez szükséges minimális áram, gáz és vízszolgáltatás legyen ingyenes, majd egy sáv után szintesen emelkedjenek a közműdíjak. Tóth Erik a Nézőpont Intézet elemzője szerint egy-egy ilyen bejelentésnek a jelenlegi helyzetben semmi más célkitűzése nincs, mint tematizálni a politikai közbeszédet. Másodlagos cél pedig a figyelem elterelése az ellenzéken belüli konfliktusokról.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke (Fotó: MTi/Balogh Zoltán)

A Gyurcsány-kormány idején drágultak a fogyasztói árak

Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, meglepődve fogadta a hírt miszerint Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke alapszinten ingyenessé tenné a közműszolgáltatásokat. Hozzátette, azért lepte meg, mivel a mostani felvetéssel ellentétben a Gyurcsány-kormány idején nagymértékben emelkedtek a rezsiárak.

Gurcsány Ferenc rezsivel kapcsolatos szakpolitikai javaslata már csak azért is érdekes, mert 2010 óta a rezsicsökkentés, illetve általában véve a fogyasztói árak stabilizálása a nemzeti kormány egyik legfontosabb szakpolitikai célkitűzése – mondta.

Az ellenzék célja a közbeszéd tematizálása és a figyelemelterelés

Elmondta, meglátás szerint egy-egy ilyen bejelentésnek a jelenlegi helyzetben semmi más célja nincs, mint tematizálni a politikai közbeszédet.

Hozzátette, a kormányoldalnak több erőteljesebb témája is van, az egyik ilyen téma a nemzeti konzultáció.

Az ellenzéki pártok ezt több eszközzel is megpróbálják felülírni,

olyan témákat dobnak be a közbeszédbe, amelyekről mindenki tudja, hogy nem komoly felvetések. Ezenkívül pedig

igyekeznek a belső konfliktusokról elterelni a figyelmet

– fűzte hozzá.

Bár kevés információt hallani az ellenzéki csatározásról, az a háttérben ettől függetlenül zajlik, például még a koronavírus-járvány kitörése előtt arról lehetett olvasni, hogy az MSZP és a Demokratikus Koalíció egymásnak feszült több fontos budapesti választókörzetben is, egymástól vettek el politikusokat.

A nemzeti konzultáció támadása hibás stratégiai lépés

A beszélgetésben arról is beszélt, a nemzeti konzultációnak számos funkciója van, a legfontosabb pedig, a kapott válaszok által a kormányzat négy évre kapott felhatalmazásának legitimizálása. Hozzátette, a jelenlegi kormányzat azt próbálja elérni, hogy

az állampolgárok fontos társadalmi kérdésekben ki tudják fejteni véleményüket, annak ellenére is, hogy nincs közjogi kötelezettsége a végrehajtó hatalomnak a nemzeti konzultáció eszközével élni.

Tóth Erik szerint az ellenzék azért támadja a nemzeti konzultációt, mert nem tudnak semmilyen eredményt felmutatni saját oldalukról. Hozzátette, az ellenzék megszervezhette volna a saját nemzeti konzultációját. Most próbálkozik is ezzel a Momentum, de ők is ugyanazt a stratégiát követik, mint Hadházi Ákosék, vagyis, a ki nem töltött kérdőíveket megpróbálják összegyűjteni, azt feldolgozni és hálózatépítésre használni.

Elmondta, az ellenzéki pártok, amikor kritizálják a nemzeti konzultációt az aktív magyar többséggel kerülnek szembe, mert aki a nemzeti konzultációt kitölti, legyen az akár kormánykritikus vagy kormánypárti mégiscsak kifejti véleményét annak reményében, hogy támogatja a kormányt vagy éppen változtatásokat indít el. Éppen ezért a nemzeti konzultáció támadása komoly stratégiai hiba az ellenzék oldaláról – fűzte hozzá.

