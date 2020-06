Fidesz: Brüsszel továbbra is nyomást akar gyakorolni a magyar bevándorláspolitikára

Megosztás Tweet



Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoki indítványa újabb bizonyíték arra, hogy Brüsszel továbbra is nyomást akar gyakorolni a magyar bevándorláspolitikára és le akarja bontani a jogi határzárat – mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Felidézte: a brüsszeli bizottság kezdeményezésére az Európai Bíróságon zajlik az a per, amelyet még a 2015-ben bevezetett jogi határzár miatt indítottak el Magyarország ellen. Úgy értékelt: a csütörtökön ismertetett főtanácsnoki indítvány arra utal, hogy el akarják ítélni Magyarországot azért, mert akadályt állított az illegális migráció elé.

Hangsúlyozta, 2015 őszén, amikor több százezer migráns vonult át az országon, Magyarország nemcsak fizikai határzárat, kerítést, hanem jogi határzárat is emelt az ország és a magyar emberek védelmére. Ahogy a határkerítésnek, úgy a jogi határzárnak is nagy szerepe volt az elmúlt években abban, hogy sikeresen tudott Magyarország védekezni az illegális migrációval szemben – tette hozzá.

Hollik István felidézte,

Magyarország a jogi határzár keretében szigorította a bevándorlási szabályokat,

döntött arról, hogy az ország területén illegálisan tartózkodó migránsokat a rendőrök visszaviszik a határ túloldalára, illetve létrehozta a tranzitzónát. Ez utóbbit – tette hozzá – megtámadta az Európai Bíróság, de a magyar kormány talált egy új olyan megoldást, amellyel a magyar emberek akarata továbbra is érvényesíthető.

A Fidesz kommunikációs igazgatója kijelentette,

a bevándorláspártiak az első perctől támadják a jogi határzárat, a Soros-hálózat, a brüsszeli és a magyar baloldal hatodik éve azon dolgozik, hogy lebontsa a fizikai és jogi akadályokat a bevándorlás előtt,

ezért indították el ezt a pert is Magyarország ellen. Hozzátette: így akarják elérni, hogy Magyarország engedje be és telepítse be a migránsokat.

Hollik István ezért nagyon fontosnak nevezte, hogy a most indult nemzeti konzultációban ismét megerősítsék: Magyarország továbbra is lépjen fel a illegális migrációval szemben és védje meg a migránsok betelepítését tiltó alaptörvényt.