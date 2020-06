Karácsony: Budapest nem lehet olyan település, ahol a polgárok kétszer adóznak

Budapest nem lehet olyan település, ahol a polgárok kétszer adóznak: akkor, amikor mindenki más, és azért is, mert a fővárosi önkormányzatot a kormány a költségvetés befizetőjévé akarja tenni – mondta a főpolgármester a közösségi oldalára vasárnap feltöltött videójában.



Karácsony Gergely fontosnak nevezte, hogy a főváros megmutassa, hogy „nem vagyunk az ország fejős tehene”, hogy Budapest egy büszke város, és felemeli a szavát a „Budapest-adó” ellen.

Úgy fogalmazott: miközben a város rengeteg fontos közfeladatot ellát, azt is elvárja a kormány, hogy mindezek mellett még be is fizessen a központi költségvetésbe, „ami aztán ki tudja, hova és kiknek a zsebébe vándorol”.

A közösségi oldalra feltöltött videóban bemutatták, hogy vasárnap délelőtt a lezárt pesti alsó rakparton néhány száz szimpatizáns körében Karácsony Gergely arról beszél: a költségvetési javaslat „Budapestnek és minden magyar önkormányzatnak egy súlyos megszorító csomag”.

Van még néhány nap, néhány hét, hogy ezt a döntést átgondolják, ezért szeretnénk üzenni – mondta a főpolgármester, majd szimpatizánsaihoz kapcsolódva kék festékkel a Stop Budapest adó! feliratot fújták fel a rakpart útburkolatára.